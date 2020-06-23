Трамп едет в Аризону, чтобы добиться поддержки студентов-иммигрантов

В штате Аризона 23 июня проводятся предвыборные мероприятия Дональда Трампа, которые могут оказать существенное влияние на предстоящих президентских выборах. Ожидается, что президент выступит перед молодёжью Аризоны и встретится с официальными лицами штата, сообщают американские СМИ. Поддержка избирателей Аризоны нужна Трампу для переизбрания, особенно если он ослабит свои позиции в одном из трёх штатов Среднего Запада, поддержавших его в 2016 году.

В программу президентской поездки в Аризону во вторник входит инспекция строительства пограничной стены в Юме, городе на юго-западе Аризоны. По словам президента, там уже построен 200-мильный участок стены. Затем у Трампа запланировано предвыборное выступление в церкви в Финиксе, где ожидается более трёх тысяч его сторонников, в основном участники организации "Студенты за Трампа".

Значительная часть молодых латиноамериканцем, на которых приходится 24 процента электората в Аризоне, проявляют высокую активность в ходе предвыборной кампании - они недовольны антииммигрантской риторикой Трампа, отмечает "Голос Америки". Демократы считают своего кандидата Джо Байдена наиболее перспективным кандидатом в Аризоне. В избирательном штабе кандидата от демократов на пост президента США верят, что латиноамериканцы и иммигранты - надёжная часть демократического электората.

Визит президента проходит на фоне обострения обстановки в связи с пандемией коронавируса и антирасистскими протестами.