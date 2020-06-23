В Туве умер от коронавируса Верховный лама Джампел Лодой

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что заразившийся коронавирусом Верховный лама Джампел Лодой скончался, не приходя в сознание – с 10 июня он находился в больнице в искусственной коме. "Возможно, он встал на пути смертельного недуга, заслонив от него свой народ. Это предупреждение нам, чтобы мы были осторожны и берегли друг друга", - пишет Шолбан Кара-оол.



Джампел Лодой, в миру Апыш Сат, был избран Верховным ламой Тувы 29 ноября 2019 года при участии более 100 лам, приехавших из всех районов республики. Он строго соблюдал режим самоизоляции, максимально ограничил контакты, однако эти меры не уберегли его от заражения, написало агентство Tuvaonline.

С 23 июня из-за плохой ситуации с коронавирусом в столице республики городе Кызыл приостановлена работа всего общественного транспорта. В Туве, население которой около 330 тысяч человек, сейчас более 3700 инфицированных (+138 за сутки). Выздоровели 1819 человек, умерли не менее 39 пациентов с коронавирусом, пишет "Тайга.Инфо".