ЕСПЧ присудил 28 тысяч евро избитым сотрудникам "Мемориала"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 28 тысяч евро компенсации сотрудникам правозащитного центра "Мемориал", избитым и задержанным в 2006 году в Ингушетии на митинге памяти журналистки Анны Политковской. Об этом сообщается на сайте "Мемориала".

Суд постановил, что власти России нарушили в отношении задержанных их право на свободу и личную неприкосновенность, а также свободу собраний. По информации "Мемориала" в ЕСПЧ обратились Екатерина Сокирянская, Шамсуддин Тангиев, Зина Мукушева, Зоя Мурадова, Фатима Яндиева и Альберт Хантыгов. В 2006 году они работали в отделениях правозащитного центра в регионе.

В октябре 2006 года обратившиеся в ЕСПЧ правозащитники участвовали в акциях памяти убитой в том же году журналистки Анны Политковской. От участников митинга потребовали разойтись. Когда правозащитники попытались объяснить, что им не могут отказать провести пикет, потому что это незаконно, сотрудники милиции стали их избивать и задерживать.