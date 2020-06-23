Индия и Пакистан решили взаимно сократить штат своих посольств

Правительство Индии решило выдворить из страны половину персонала посольства Пакистана в Дели, объяснив, что высылаемые дипломаты якобы занимались шпионажем и поддерживали контакты с "террористическими организациями". Индия также решила сократить штат своего посольства в Исламабаде в такой же пропорции, заявил 23 июня индийский МИД. Эти решения должны быть выполнены в семидневный срок, о чём поставлен в известность глава дипломатического представительства Пакистана в Индии.

В тот же день МИД Пакистана отверг аргументы индийской стороны как "безосновательные" и заявил, что пакистанские дипломаты в Дели "всегда действуют в рамках международного права и дипломатических норм". ​Индийский посол в Исламабаде был вызван в МИД Пакистана, где ему было заявлено о предстоящем сокращении штата индийского посольства - в качестве ответной меры на основе "взаимности".



Отношения между двумя ядерными державами остаются напряжёнными и взаимные дипломатические демарши стали обычным делом, отмечает агентство Reuters. В последние недели каждая из двух стран обвинила другую в незаконном задержании дипломатов и неподобающем обращении с ними.