В Москве на Красной площади проходит парад Победы

В Москве проходит парад Победы. В торжественном марше на Красной площади принимают участие около 13 тысяч военнослужащих. Мероприятие приурочено к 75-й годовщине парада Победы, который был проведен в июне 1945 года по приказу Иосифа Сталина. С традиционной даты — 9 мая — нынешний парад перенесли из-за эпидемии коронавируса.

Перед началом мероприятия по Красной площади пронесли флаг России и Знамя Победы. Парад принял министр обороны Сергей Шойгу. Он поздравил военнослужащих с праздником. Затем собравшихся поздравил президент России Владимир Путин, после чего была объявлена минута молчания.

В своём выступлении пезидент заявил, о необходимости "отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне". "На советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом", — заявил Путин.

После выступления президента начался марш военнослужащих. В нём приняли участие историческая рота со штандартами фронтов, парадные расчёты 13 иностранных государств, включая Белоруссию, Сербию, Индию и Китай, а также курсанты военных училищ и российские военнослужащие всех родов войск.

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