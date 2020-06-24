Число заболевших коронавирусной инфекцией в России превысило 600 000

Число заболевших коронавирусной инфекцией в России с начала эпидемии превысило 600 000, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.

Всего с начала эпидемии заболели, по официальным данным, 606 881 человек, выздоровели 368 822, умерли 8 513 . В начале эпидемии подавляющее число случаев приходилось на Москву и Московскую область, однако сейчас на них приходится меньше половины случаев — 272 292.

Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а его данные по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчёта, почему данные не корректируются по одной методике — не уточняется.