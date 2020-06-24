Легенде порноиндустрии Рону Джереми грозит 90 лет тюрьмы за изнасилования

Окружная прокуратура Лос-Анджелеса предъявила обвинение в сексуальном насилии над четырьмя женщинами порноактёру и стендап-комику Рону Джереми. Об этом сообщает The Los Angeles Times.

Джереми (его настоящее имя — Рональд Джереми Хайетт) предъявлены обвинения в трёх изнасилованиях, трёх случаях насильственных действий сексуального характера, и принуждении к сексу в 2014, 2017 и 2019 году. Жертвами, предположительно, стали четыре женщины. В одном случае предполагаемое нападение произошло в доме в городе Западный Голливуд, в трёх — в баре там же.

67-летний Джереми — член гильдии театральных актёров США, он снялся примерно в двух тысячах порнофильмов во времена расцвета индустрии в 80-е годы ХХ века. Кроме того, он снимался в нескольких известных голливудских фильмах, часто играя самого себя, был консультантом фильма Пола Томаса Андерсона “Ночи в стиле буги” и написал мемуары “Самый работящий мужик в шоубизе”.

Делом Джереми будет заниматься заместитель окружного прокурора Пол Томпсон, который вел дело против обвинённого в изнасилованиях голливудского продюсера Харви Вайнштейна в Лос-Анджелесе, отмечает журнал Variety.