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В сети опубликовали данные миллионов пользователей Telegram

В даркнете опубликовали базу данных пользователей мессенджера Telegram. В ней насчитывается несколько миллионов номеров телефонов вместе с уникальными идентификаторами. Об этом сообщает издание "Код Дурова".

Журналисты нашли собственные номера телефонов в базе. В пресс-службе Telegram сообщили, что номера утекли через встроенную функцию импорта контактов при регистрации. ​В компании утверждают, что большинство опубликованных номеров уже недействительны. 70% попавших в сеть аккаунтов принадлежат пользователям из Ирана, а 30% пользователям из России.

  • В России мессенджер Telegram заблокировали с 13 апреля 2018 года после отказа компании предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. Роскомнадзор блокировал несколько миллионов IP-адресов, но мессенджер продолжил стабильно работать в России. В середине июня 2020 года Роскомнадзор объявил, что разблокирует мессенджер Telegram на территории России.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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