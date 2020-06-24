В сети опубликовали данные миллионов пользователей Telegram

В даркнете опубликовали базу данных пользователей мессенджера Telegram. В ней насчитывается несколько миллионов номеров телефонов вместе с уникальными идентификаторами. Об этом сообщает издание "Код Дурова".

Журналисты нашли собственные номера телефонов в базе. В пресс-службе Telegram сообщили, что номера утекли через встроенную функцию импорта контактов при регистрации. ​В компании утверждают, что большинство опубликованных номеров уже недействительны. 70% попавших в сеть аккаунтов принадлежат пользователям из Ирана, а 30% пользователям из России.