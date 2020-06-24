Явка бюджетников, сотрудников государственных и окологосударственных компаний на голосование по поправкам в Конституцию в нескольких регионах будет контролироваться специальным приложением, выяснило издание “Медуза”. В описании разработчиков оно названо сервисом для регистрации на корпоративных мероприятиях.

Работникам предприятий будут выдавать персональные QR-коды, которые они должны будут показывать волонтёрам перед участком голосования. Благодаря этому в день голосования руководители предприятий, чиновники и администраторы проекта смогут в режиме реального времени получать информацию о явке и данные о каждом из пришедших и непришедших на участок.

Один из собеседников “Медузы” говорит, что найденную им систему намерены использовать для контроля явки сотрудников крупных компаний в Ярославской области и Алтайском крае. Издание Ura.ru несколько дней назад сообщало о планах по использованию QR-кодов для контроля явки бюджетников в Екатеринбурге. О планах использовать такую систему ранее сообщало агентство Reuters.

Раздача QR-кодов и проверка их на участках официально будет проводиться для организации конкурсов для участников голосования и раздачи им призов. По данным “Медузы”, в демоверсии системы внесены несколько десятков крупных российских компаний, в том числе “Почта России”, “Сибур”, “Северсталь”, “Ростех”, “Ростелеком”, РЖД, “Лукойл”, АФК “Система”. Означает ли это, что у всех них будет проверяться явка сотрудников, не сообщается.

Голосование по поправкам в Конституцию официально назначено на 1 июля, но начнётся досрочно уже 25 июня. Среди поправок – “обнуление” президентских сроков для действующего президента Владимира Путина. Он заявил, что если бы не эта поправка, чиновники к концу его срока стали бы ждать преемника вместо эффективной работы.