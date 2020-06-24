Министр труда Башкирии – о пособии по безработице: "Халява скоро кончится"

Министр труда и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова, комментируя рекордное количество безработных в регионе, вызванное пандемией коронавируса, заявила, что повышенные пособия по безработице – это "халява, которая скоро кончится".

Число безработных в Башкирии с января выросло на 4,4%, сейчас оно составляет 80 тысяч человек, а общий уровень безработицы в регионе достиг рекордных 5%. Иванова отметила, что республика "перевалила психологическую отметку". При этом выделенный федеральными властями на пособия 1 миллиард рублей в Башкирии уже потратили. "Надо думать, чем кормить детей", – подытожила Иванова.

По официальной статистике, в первые две недели июня число зарегистрированных безработных в России выросло на 16%. Министерство труда в июне регистрировало примерно по 150 тысяч безработных в неделю, в итоге их общее количество достигло почти двух с половиной миллионов человек, а с учётом тех, кто не состоит на учёте в службах занятости, – четырёх с половиной миллионов. Это на миллион человек больше, чем было до введения карантинных мер в связи с пандемией коронавируса.

По прогнозу главы Счётной палаты Алексея Кудрина, из-за последствий COVID-19 количество безработных в России может достичь 8 миллионов человек.