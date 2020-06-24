Audi разорвала рекламный контракт с Ксенией Собчак из-за расизма

Немецкая автомобильная компания Audi разорвала рекламный контракт с телеведущей и экс-кандидатом в президенты России Ксенией Собчак из-за нескольких её постов в инстаграме, посвящённых движению Black Lives Matter. О прекращении отношений с Собчак заявил официальный представитель Audi Вернер Нойхольд. Он подчеркнул, что "компания строго отвергает любые формы расизма и дискриминации".

Ранее Собчак на своих страницах в соцсетях неоднократно публиковала посты с критикой протестов в США против расовой дискриминации. 7 июня телеведущая выложила в инстаграме видео с подписью "Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком", на фоне которого звучала песня "Убили негра" группы "Запрещенные барабанщики". Позже Собчак заявила, что это была шутка в рамках юьтюб-шоу Comment Out, в котором звёздам предлагается выполнять разные провокационные задания.

Собчак сотрудничала с Audi на протяжении 8 лет и являлась рекламным лицом немецкого бренда в России.

Акции движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение") начались в США в конце мая - после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Позднее они прошли в десятках стран мира. Некоторые акции сопровождались насилием со стороны протестующих.