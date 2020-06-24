"Сначала на парад, потом на аппарат". Парад Победы в болеющей Москве

С празднованием юбилея Великой победы в 2020 году постоянно выходят накладки. Сначала из-за пандемии его пришлось перенести с 9 мая на 24 июня - дату, символическое значение которой понимают и признают далеко не все.

Павел Пряников

Хороший был парад сегодня, красивый. И впервые с 1945 года прошёл 24 июня, в день Парада Победы 75 лет назад. Непривычно, что летом. Хотя исторически обоснованно – тот парад стал триумфом Победы. Хотя до окончания Второй мировой было ещё более двух месяцев. Почему-то и победа над Японий за это время у нас ушла на второй план.

Тоже почему-то немного у нас говорят о «войне после войны», т.е. после 9 мая. Только 11 мая закончилась Пражская операция (отдельные немецкие части продолжали сопротивление до вечера 12 мая). Освобождение Югославии от нацистов (не только немцев, но и хорватских и словенских частей, воевавших за Гитлера) завершилось 15 мая. В этих боях после 9 мая в Чехословакии и Югославии погибли несколько тысяч советских солдат. На датском острове Борнхольм бои шли до 19 мая, в Латвии – до 22 мая (остатки группы армии «Курляндия»).

А де-юре последняя немецкая часть на остров Нордостланд, что к северо-востоку от Шпицбергена, вообще сдалась 4 сентября(!) 1945 года, т.е. уже после официального завершения ВМВ, подписания капитуляции Японии.

Так что Парад Победы даже меня заставил вспомнить историю, покопаться в ней. Живая память о том страшном мире.

Владимир Тор

Я люблю военные парады.

И победа в Великой Отечественной для меня - это героический подвиг русского народа, величайший в нашей истории.

Но 9 мая - День Победы.

22 июня - День скорби.

А вот 24 июня - это всего лишь мероприятие кремлёвского суслика, пробздевшего День Победы у себя в бункере.

Всенародные праздники с их сакральными смыслами нельзя передвигать в сетке календаря в произвольном порядке всего лишь по причине сиюминутных спекулятивных хотелок начальства.

Олег Кашин

Тот июньский 1945 года парад на Красной площади – это ведь не столько торжество Победы, сколько прощание со всеми смутными надеждами предшествующих четырех лет. Формально парад принимал маршал Жуков, а оказалось – маршал Берия, получивший погоны, что крайне символично, именно тем летом, то есть сразу после Победы. Чего-то ждали, но ждали зря, стало только хуже – навсегда.

75 лет спустя – нет, конечно, никто ничего не делал нарочно. Все, видимо, вышло как-то само собой. Народная беда, обрушившаяся на Россию с коронавирусом, обессмыслила прежние лозунги, смягчила противоречия, наполнила новым смыслом прежнее дежурное «мы» – все вдруг оказались в одной лодке, и перед лицом невиданной заразы все объективно оказались едины; можно было смеяться про печенегов и половцев, но ведь да, беда именно так всех и объединила, как столетия назад. Лицом государства вдруг стал врач, а не омоновец, а риск умереть от коронавируса, объединивший буквально всех, вытеснил из поля привычных рисков всю прежнюю гадость от бутылки в полицейском участке до пули уполномоченного киллера. Жизнь, казалось, прежней не станет.

Но – вот оно проклятие 1945-го. Отойди, маршал Жуков – пришел маршал Берия. Сам День Победы, как когда-то освобождение Киева, приурочили к политически значимой дате. Маски велели снимать не с уходом вируса, а с приходом голосования. И дальше уже приунывшая за месяцы медицинского доминирования полицейщина, хватая соскучившимся ртом воздух, бросилась показывать, кто здесь хозяин – а то забыли ведь.

И этот узенький календарный промежуток между «снятием ограничительных мер» и голосованием только тем и забит, о чем в прежние времена писала одна «Медиазона». Дело «Сети», совершенно забытое – нате, реальные длительные сроки. Дело Серебренникова, для общественного мнения закрытое на стадии изменения меры пресечения – вдруг внезапно вот вам шесть лет. Псковская Прокопьева, шедшая до сих пор в легкой весовой категории, потому что кто же будет сажать безобидную журналистку за невинный текст – теперь кажется, что и ее посадят. Заодно Верзилову выносят дверь кувалдой, и запирают на 15 суток вообще без повода – на всякий случай. Навальному на пустом месте устраивают идиотское дело «за ветерана». Лояльнейших спартаковских фанатов, чья вина только в том, что они зажигали файеры, провожая команду в Тулу, готовы посадить на семь лет – как будто вообще просто так.

Никто не забыт и ничто не забыто. Все, буквально все сколько-нибудь стоящие поводы для общественной конфронтации использованы и освоены – быстро, лихорадочно, почти панически. Трагический подарок, который принесла пандемия – гражданский мир и согласие этой весны, – этот подарок демонстративно выброшен на помойку. Власть хочет конфликта, хочет ненависти, сама зачем-то ставит себя в зависимость от полицейской дубинки, как тот Ватсон из анекдота, который почему-то не смог уже жить без трубки. Как будто не смерти и не распространение заболевания, а именно этот внеплановый гражданский мир оказался для власти самым неприятным сюрпризом этой весны, и избавляется она от него гораздо более увлеченно, чем даже боролась с вирусом. Ей комфортнее быть злой и ненавидимой, согласие с обществом для нее невыносимо.

Во время репитиции парада, танки разворотили гусеницами асфальт на Тверской, что не добавило москвичам праздничного настроения.

Екатерина Рождественская

Парад парадом, а ремонт по расписанию. Как так можно испоганить главную улицу? По-моему, давно пора торжественно проводить его на каком-нибудь полигоне подальше от города. Гостей туда доставлять, снимать их телевизором. Все равно на Красную площадь никого, кроме приглашенных не пускают, все смотрят его дома, а город перекрывается и на время репетиций, и на время самого парада. После парада начинается ремонт разбитого асфальта по трассам, где ехала техника, и снова город встает, пыль, шум, гарь. А из-за того, чтобы несколько сот человек посмотрело его в красивых декорациях на фоне мавзолея, встает весь город.

За два дня до парада, 22 июня, Патриарх Кирилл внезапно сердечно поздравил россиян с годовщиной нападения гитлеровской Германии на Советский Союз.

Сергей Медведев

Ну если главная реликвия в храме -- это фуражка Гитлера, то почему бы и не поздравить с 22 июня, как это сделал сегодня патриарх Кирилл. Они все так заигрались в войнушку, война для них стала настолько универсальной ценностью, что даже не замечают всю кощунственность своих действий -- поздравления с 22 июня, парад 24 июня, какая разница, когда напали, когда победили, главное слава русского оружия. Начало войны как праздник, ибо это дорога, ведущая к победе. Из войны полностью изъята идея жертвы, страдания, горя. Для моего поколения от даты 22 июня шел мороз по спине, становилось страшно -- а эти вроде из того же поколения, даже постарше, но вынули какой-то важный чип, отвечающий за этику.

У меня за окном в 22.00 вдруг начался мощный салют на полнеба, так я даже не удивился -- если парады устраивают, то почему бы и не салют 22го. Потом пригляделся -- нет, это вроде частный, корпоративный, где-то в Мневниках. Но с них станется, 24го наверняка палить будут: война как праздник, праздник, как война.

А накануне парада, 23-го, к россиянам и Владимиру Владимировичу Путину обратился Невладимир Невладимирович Непутин, который предложил Путину уйти, наконец, на покой, и раскритиковал проводящееся во время эпидемии массовое мероприятие, припечатав его фразой, которая мгновенно стала крылатой.

Валерий Печейкин

По поводу сегодняшнего обращения Непутина Невладимира Невладимировича.

У него 3 автора: сам Никита Кукушкин, я и [Мистер Икс]. Не спрашивайте, кто написал какую строчку — мы единосущие.

Я благодарен всем, кто его посмотрел. И репостнул. И прокомментировал. И покритиковал. И ужаснулся.

Про последних. В этом обращении каждое слово написано так, что каждый из нас троих мог бы сказать его лично Путину. Для меня это очень важно. Я стараюсь никогда не писать того, чего не мог бы повторить лично. «В глаза».

Поэтому мы написали не «уходите», а «отдохните».

Путин мне интересен не столько как политик, сколько как актер. Как дедушка. Как человек, которому 67 лет.

Он собрался править до конца жизни. Для многих моих друзей и знакомых конец его жизни — начало чего-то нового. Мы постарались увидеть человека, для которого конец — это конец.

Одна из самых страшный побочек путинизма — это фрактальное мышление. Путинпутинпутинпутин. Это когда вы посрать не можете без многоходовочки. Это мир Вовочки старых анекдотов из 90-х. В одном из них он по заданию учителя должен написать сочинение, в котором употребит названия всех дней недели. И он пишет [в National Interest]: «В воскресенье папа отправился на охоту. Он принес такого огромного зайца, что мы его ели в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и ещё немного осталось на субботу».

Если вдуматься, это очень страшная притча о бюрократии. А Путин, прежде всего, бюрократ. От него остается «осадочек»: снег, где все снежинки одинаковые.

В нашем видео мы захотели обратиться к той первой снежинке, которую он сам когда-то вырезал из тетрадного листа. И наклеил, послюнив, на окно.

Если бы я был Патрушевым, то сказал бы: по своим техническим характеристикам Путин все еще является человеком. И в последнее время это все заметней. Его страх вируса. Его страх смерти. Он ее вдруг увидел.

Как будто на дне ящика Пандоры осталась не надежда. А просто пустое дно его персональной кружки.

Отдохните, дорогой Владимир Владимирович. Мы сильно устали.

Но самой большой неприятностью для устроителей праздника и для многих россиян стало то, что на него почти никто не приехал - в гости к Путину на этот раз отказались приезжать не только западные лидеры, но даже и традиционные союзники России.

Наталия Осипова

Смотрю парад. С ощущением боли.

Победили, спасли, выстояли, людей потеряли - миллионами, и опять виноваты, опять изгои. Ни союзников, ни освобожденных рядом. Клянут, давят, хулят. И кто? Трусы, пособники, коллаборационисты, а то и сами наци.

Почему не умеем удержать Победу? Почему не умеем себя поставить на первое место? Хотя бы - на призовое?

Эх. Обидно за деда и бабушку.

Первое из оправданий - настоящее (то есть президент Хорватии действительно это сказал)

Вадим Жук

МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ ОДИН ЗА ОДНИМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ

ЕХАТЬ НА ПАРАД

... у меня сломался самолётик..

... у меня болит животик..

.... мне Коран не позволяет...

... у меня жена гуляет...

... у меня костюм неглажен.

... у меня другая лажа...

... у меня больные дни...

... мне сказала дочь «ни-ни»...

... я от пушек не тащусь...

... я говею и пощусь...

Только нах-нах-нах,

Просто ужас! Просто страх!

Иностранцы, иностранки,

Не хотят больШОЙГУлянки.

И только голубиные какашки

На золотой Серёжиной фуражке...

23 июня 20

Досым Саптаев

Когда политик лезет в историю, то жди беды и глупостей. Понятно, что когда падают рейтинги Путина из-за ухудшения социально- экономической обстановки в стране, он решил снова разыграть замусоленную карту "Великой России", которую потеряли и которую "обокрали" другие. При этом вверх идиотизма, приглашая президентов бывших советских республик на парад по случаю 75 летия победы в ВОВ, на весь мир заявлять о том, что эти республики что-то должны России, тем самым провоцируя новую сепаратистскую информационную волну, которую раньше гнали тот же Жириновский, покойный Лимонов и куча других крикунов. Хотя уже тогда было ясно, что тот же Жириновский как политический шут озвучивал лишь то, что на самом деле думали в Кремле и вот уже официально вывалили публике. Кстати, другое скандальное заявление Путина в 2014 году о том, что у казахов никогда не было своей государственности из той же оперы. Но если Россия хочет "исторической справедливости" то в таком случае, та же Украина или Казахстан имеют полное право потребовать у России как правопреемницы Советского Союза компенсацию за "голодомор" и "ашаршылық", которые унесли миллионы жизни.

P.S. Насколько известно президент К.Токаев планирует поехать на парад победы в Москву. Может после таких скандальных и провокационных заявлений Путина, лучше остаться дома? Как-то странно ехать в гости к тому, кто заявляет свои права на часть жилплощади, где уже давно живут другие, а у некоторых эту часть он уже отнял.

Эль Мюрид

Список гостей, решивших посетить парад 24 июня, прискорбно невелик, да и с точки зрения качества и значимости все это - страны глубоко третьего эшелона мировой политики. Удивительно, что нет Вануату - признать Крым за 500 миллионов они рискнули, за парад им, видимо, решили не платить. А потому денег на билет у столь значимого союзника не нашлось.

Любопытен не столько список тех, кто приедет, сколько тех, кто вроде бы мог, но не стал приезжать. Китай, Сирия, Иран - вроде как союзники и некоторые даже чуть ли не боевые побратимы, но даже замминистра иностранных дел на мероприятие так и не отрядили.

На самом деле объяснение вполне очевидно. В России за неимением собственных побед приходится припадать к чужим. Победа в Великой Отечественной имеет настолько сложный характер в первую очередь из-за тяжелейших потерь и жертв, что растущий из года в год уровень празднования начинает все сильнее напоминать пляски на костях и банальный психоз. И оговорка патриарха, поздравившего с датой начала этой войны не случайна - у нынешней власти нет никаких достижений, а потому ей приходится замыливать этот факт чужими свершениями, к которым она никакого отношения не имеет.

Весь остальной мир относится ко Второй мировой несколько иначе - да, это было. Да, во многом сегодняшний мир сформирован по ее итогам. Да, по круглым датам и юбилеям можно произнести что-то приличествующее. Но все это - уже прошлое. Нужно жить в будущем. Да и скорбные даты отмечают все-таки не барабанным боем, а в тихой интимной обстановке. Негры из мемчиков, пляшущие с гробом - это смешно, но когда с гробами выплясывает целая страна - то смешно не очень.

У российской "элиты" с будущим как раз крайне неважно. Его образа у нее нет и не будет. А потому они продают нам вместо будущего прошлое. В своей интерпретации, конечно. И теперь, оказывается, победу удалось одержать лишь потому, что за нее молились русские святые. Не русские мужики, выбитые в двух поколениях на 97 процентов, не бабы в деревнях, тягавшие плуг на себе, и не пацаны у станков на ящиках, ибо не хватало роста - нет, все они не при чем. Вот какие-то святые помолились - и победа в кармане. И самое интересное, что скоро эта версия вполне может стать официальной. И мумия, стоящая возле забитого фанеркой мавзолея, из года в год будет примазываться к тому, чего она никогда бы не смогла достичь ввиду своей полной ничтожности.

Собственно, это и есть ответ - почему представительство на путинском параде столь невзрачное, блёклое и неубедительное. Остальные страны занимаются делами. Текущими и перспективными. Им недосуг потакать сбрендившему диктатору в его внутренних хотелках. Да и незачем разбираться в процессах в его голове. Это не проявление неуважения к самому событию, не оскорбление чьей-то памяти. Просто зарубежным лидерам некогда играться в бирюльки, Если великий галактический гроссмейстер окончательно потек крышей в своем бункере - то они тут причем?

Президент Киргизии в Москву приехал, но на парад не попал.

Кирилл Шулика

Коронавирус срубил участие в параде президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Два члена делегации в России сдали положительные тесты и всех, включая главу государства, отправили домой. А то бы вирус мог оказаться совсем рядом с Владимиром Владимировичем. Воображаете, по сколько раз протестировали всех остальных? Даже ковидиот Лукашенко не избежал сей процедуры.

Аркадий Кайданов

"В делегации президента Киргизии выявили коронавирус"

На парад хотел, к Путину хотел! Погубить нас решил!

Но у нас комарик не пролетит - броня крепка и тесты наши быстры!

А Лукашенко и приехал, и сына привёз, и на порад попал, но вышло всё равно неудобно.

ЧП Беларусь

Президент РФ подчеркнуто не обращал внимания на семью Лукашенко на Параде Победы. Лукашенко сделал ответный жест



Путин не подал руки сыну Александра Лукашенко Коле и совсем не разговаривал с отцом. Ни на Параде, ни до, ни после.



Полный игнор.



В свою очередь, при возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата Лукашенко демонстративно отодвинулся от Путина.



После Парада Лукашенко срочно вылетел обратно в Минск.



Безусловно, это дипломатический крах, даже несмотря на недавние объятия с Лавровым. Что будет дальше?

Но, несмотря на все трудности, парад состоялся.

Тарас Орленок

Между прочим, товарищ Сталин и коммунисты были атеистами, а тут на тебе. И да, беспокоюсь за Владимира Владимировича - не заразили ли его ковидом ветераны? Переживаю за него.

"Караул встал по стойке смирно, министр перекрестился и поехал принимать парад."

Отсутствующих глав государств заменили марширующие по Красной площади индийские и туркменские части.

Ольга Ратенбург

ПАРАД

............

Там были все: казахи, молдаване,

Узбеки, и киргизы, и армяне,

Таджики, белорусы были там.

Чеканя шаг, шли хинди и славяне,

Буддисты, христиане, мусульмане

По славных победителей стопам.

И с гордостью смотрели миллионы

На стройные, блестящие колонны,

На разных стран отборные войска,

И вслед за командиром батальона

Несли солдаты флаги и знамёна,

Держа ладони строго у виска...

Но где же вы, друзья-однополчане?

Тбилисцы, одесситы, харьковчане?

Какая тень нашла на ваш плетень?

В каком таком дурмане и тумане

Решили киевляне и львовяне

Не с нами быть в победный этот день?

Мне жаль, что вас там не было, ребята!

Забыли вы про всё, что было свято,

Как были мы дружны и как близки...

И пусть к былому братству нет возврата,

Но с нами навсегда Отец Солдата,

И песни - те, что брали в бой когда-то

Поющей эскадрильи Старики!

Павел Пряников

Хорошо, что на сегодняшнем параде в Москве прошли индийские солдаты. Об Индии тоже почему-то всё время забывают как об активном участнике ВМВ. Индийские части вступили в войну в мае 1940 года во Франции. Затем в 1940-41 годах две индийские дивизии воевали против итальянцев в Сомали и Эфиопии. В декабре индийские части в Малайзии вступили в бои с Японией. В 1943 году их части были в числе высадившихся на Сицилии, и далее активно воевали в Европе. В целом 2 млн. индийских солдат участвовали в ВМВ. А теперь финальная цифра, сколько погибло индийцев в ВМВ, тоже мало где упоминают об этом: 3 млн. 50 тыс. человек, из которых 2,95 млн. – мирные жители. На 4-м месте в мире по потерям были, после СССР, Китая и Германии.

Елизавета Маетная

Смотрели с Ваней парад. Вдруг последний? Наш обнулится и решит, что хватит, а к 80-летию Победы и ветеранов живых почти не останется. В общем, включили. Сбежал быстро, даже самолетов и тяжелой техники не дождался. Мораль - чтобы заинтересовать подрастающее поколение, надо с самого зрелищного начинать, а прохождение полков оставить для пенсов. Вместо Шойгу, который, вообще-то, гражданский министр, наряженный в форму, лучше б красивую женщину отправили в нарядном платье. Едет такая в лимузине, волосы развеваются на ветру, платье тоже, ну красота ж. И дедушкам приятно посмотреть. А Иван Федорович занялся творчеством, в очередном шедевре превалирует серо-зелёный (поди, навеяно парадом).

Как и в советские годы, тех, кто смотрел на парад с трибуны, обсуждали не меньше, чем сам парад. Даже не тех, а того, самого главного.

Александр Кайданов

Включил и сразу план Путина на трибуне.

Режиссера трансляции я бы уволил моментально: впервые Путин такой - маленький, с опущенными плечами благостный старичок, радующийся зрелищу.

Страшноватая милота.

Михаил Шульман

Старичок наш уже не стоял, а сидел на стульчике вместе с ветеранами: после смены эонов, когда все прошедшие десятилетия, как говорил Лермонтов, слились в протяжный вой, показалось, что он сам тоже воевал, и не может прекратить принимать парады, хотя уже позабылось, в какой последовательности мы победили, понятно, что всех.

Иван Трефилов

Посмотрел трансляцию парада.

Что запомнилось больше всего: Путин, поднявшись на трибуну, начал пожимать руки ветеранам. Прошелся по ним, следующим был сотрудник ФСО в строгом костюме, в темных очках и без орденов и медалей – пожал руку и ему.

То есть, Путин реально не видит, кто перед ним. Для него это все просто декорация, которую можно красиво показать в телевизоре. Ну и себя тоже

Павел Аксёнов

Посмотрел парад. Почему Брилёв не называет мавзолей мавзолеем? Он рассказывает, как Путин обходит мавзолей и занимает место на трибуне перед мавзолеем, но не произносит это слово.

Анна Качкаева

Я все-таки увидела, как телек сегодня попробовал про человеческое. Из обобщенной массовки ветеранов на трибунах нашли человека помоложе. Попросили задержаться, разговор начался на фоне уборщика, выносящего мешки с мусором (даже хорошо для живого эфира). Но сразу же стало понятно, что в кадре на самом деле не воевавший солдат, а ветеран-остарбайтер, мальчишкой 14-ти лет угнанный в Германию. Судя по оговорке про свою фотографию (на робе буквы OST), которую он должен был уничтожить, но все-таки сохранил и увеличил, этот человек многие годы наверняка скрывал "остовский" факт своей биографии. Но эти детали не вписывались в победное "дать эмоцию". И еще информационная гонка - включение не больше двух минут. Барышня с воодушевлением: "Вы под впечатлением? Понравилось?". Мужчина не подхватывает, начинает размеренно: "Меня трудно удивить, дело не в этом...". Барышня перебивает, пытаясь ускорить стариковскую неторопливость: "Да, вы же раз десять были..." . "Да, я был на парадах здесь, в Париже, в Штатах... ". С наводящим вопросом (настойчиво): "Так каково сегодня здесь, в 75-ю годовщину?" Наконец, звучит нужный ответ: "Но это, конечно, наш парад, кровное наше... Мы показали мощь. Но будет страшно, если будет третья мировая". "Что вам понравилось? Пешие расчеты или....", - напирает девушка. "Организация, - ответ лаконичен. - Парад есть парад". Но надо про трогательное (и в эфире еще секунд 40 продержаться). "Торжественные чувства, наверное, внутри...". "А...?", - переспрашивает мужчина - он явно не очень хорошо слышит. "Чувства торжественные, наверное... ", - чуть форсируя голос, повторяет с улыбкой барышня. "Как?", - пытаясь все-таки разобрать вопрос, уточняет гость парада. Корреспондентка, наконец, отступает. "Чувства у вас были торжественные, - подводит она итог. - Я видела как вы улыбались! Спасибо, что поделились своими эмоциями". Я, конечно, все понимаю. И про прямые эфиры, и про запланированный хронометраж включений, и про цейтнот, и неизбежный профессиональный цинизм - важны картинки, эмоции, реакции. Пишу, кстати, без всякого осуждения. Просто кажется мне, что это тот самый случае, когда была нужна нормальная человеческая деликатность.

Леонид Гозман

Рассуждая о параде, вы лишаете Путина права на нормальные человеческие чувства. Все только прагматике - геополитика, голосование за поправки и прочее. А он человек - ему просто нравится во все это играть. В ракеты, летящие на Флориду, в танки, в солдатиков. Не доиграл в детстве. Часть солдатиков заразится и умрет, ну, да что поделаешь? Зато, как было весело и интересно!

Парад закончился. Впереди ещё голосование по поправкам. Чем заплатит Москва за досрочную отмену карантина?

Алиса Зюс

И вот когда я сейчас смотрю парад в Москве, что-то не могу сдержать слез - это как смотреть на ту майскую демонстрацию в Киеве.

Дмитрий Петров

Смотрели парад всей реанимацией.(на мобильных. У всех дедов сплошные андроиды). Странные ощущения какой то глобальной нереальности. Почему то в голове крутилась песня Высоцкого "в воскресенье, чуть не плача, вся Канатчикова дача к телевизЕру рвалась".

Всем здоровья! Берегите себя!

Сергей Зенкин

В Москве военный парад в честь победы над Германией, над домом пролетают бомбардировщики. А я сажусь читать лекцию в германском университете (понятно, через Зум, все в карантине). У них там, на Красной площади, прошлое, у меня здесь, в Интернете, - настоящее. И мне даже не хочется противопоставлять одно другому, просто мое дело здесь, а не там.

Владислав Юсупов

Парад провели.

Танк немецкий перед храмом сожгли.

Шамана закрыли.

Тьфу-тьфу! Должно всё наладиться!