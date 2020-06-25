В России за сутки выявлены 7113 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки зарегистрированы 7113 новых случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах, сообщает оперативный штаб. Общее число инфицированных достигло почти 614 тысяч.

За минувшие сутки умерли 92 пациента с COVID-19. Накануне было 154 умерших. Всего с начала пандемии в России 8605 человек.

Выздоровели за последние сутки 6342 человека, за всё время — 375 164.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 307 тысяч человек. За последние сутки провели 311 тысяч тестов на коронавирус, всего было сделано более 18 миллионов исследований.

Больше всего новых случаев выявили в Москве — 885. Накануне было 811 - минимум с 9 апреля.

С 23 июня в Москве открыты рестораны, кафе, фитнес-клубы и бассейны. Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов. Разрешено использовать детские площадки и уличные лавки. Возобновляется работа турагентств и разрешены поездки по Москве-реке.

Согласно данным опроса сервиса "Работа.ру", три четверти российских работников, которые были на удалённой работе, вернулись в офисы, сообщает РБК. В то же время власти Москвы посоветовали сохранить режим дистанционной работы еще на некоторое время, на ближайшие недели или даже несколько месяцев, поскольку опасность заражения коронавирусной инфекцией ещё сохраняется.

