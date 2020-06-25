Эйфелева башня в Париже вновь открылась для посетителей

В Париже сегодня вновь открылась для посетителей Эйфелева башня. Одна из главных достопримечательностей французской столицы была закрыта с середины марта из-за пандемии коронавируса.

Администрация башни ввела временные ограничения для гостей. В частности, посетители должны носить маски и соблюдать дистанцию. Кроме того, подняться на смотровую площадку можно только пешком. Лифты пока закрыты и подняться наверх можно только через восточную опору.

Для посещения башни пока открыты только первый и второй ярус – это 674 ступени. Подъём по ним может занять 30 минут. Третий ярус на самом верху башни пока остаётся закрытым.

По предварительным данным, лифты Эйфелевой башни заработают с 1 июля. Смотровая площадка на третьем ярусе может открыться в конце июля.

Ресторан Jules Verne на втором этаже пока не работает. Предварительная дата открытия – 30 июня. Гостей будут принимать по предварительной записи, а количество столов будет ограничено до 75.

Французские СМИ пишут, что из-за вынужденного закрытия Эйфелева башня ежемесячно теряла по девять миллионов евро.