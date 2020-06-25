90-летнюю последовательницу учения Свидетелей Иеговы Римму Ващенко внесли в список людей, причастных к экстремизму или терроризму Росфинмониторинга. Таким образом, жительница города Невинномысск Ставропольского края, оказалась самым старшим по возрасту "террористом и экстремистом", сообщает портал "Credo.Press".

Помимо Ващенко в список Росфинмониторинга попали 7 её единоверцев из местной общины, большинство из которых старше 70 лет. Внесение в этот список означает, в частности. блокировку банковских счетов. Римма Ващенко до пенсии работала учителем физики.

Уголовное дело против девятерых свидетелей Иеговы из Невинномысска было возбуждено в январе. Их обвиняют в организации деятельности экстремистской организации и участии в ней.



По версии следствия, они проводили собрания в своих домах и обсуждали с посетителями "религиозную нетерпимость к представителям иных конфессий, пропагандировали превосходство учений данной организации над другими религиями, изучали литературу, включенную в федеральный перечень экстремистских материалов".

В настоящее время Следственный комитет проводит сверку переводов Библии, изъятых у местных Свидетелей Иеговы.