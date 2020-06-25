90-летнюю последовательницу учения Свидетелей Иеговы Римму Ващенко внесли в список людей, причастных к экстремизму или терроризму Росфинмониторинга. Таким образом, жительница города Невинномысск Ставропольского края, оказалась самым старшим по возрасту "террористом и экстремистом", сообщает портал "Credo.Press".
Помимо Ващенко в список Росфинмониторинга попали 7 её единоверцев из местной общины, большинство из которых старше 70 лет. Внесение в этот список означает, в частности. блокировку банковских счетов. Римма Ващенко до пенсии работала учителем физики.
Уголовное дело против девятерых свидетелей Иеговы из Невинномысска было возбуждено в январе. Их обвиняют в организации деятельности экстремистской организации и участии в ней.
По версии следствия, они проводили собрания в своих домах и обсуждали с посетителями "религиозную нетерпимость к представителям иных конфессий, пропагандировали превосходство учений данной организации над другими религиями, изучали литературу, включенную в федеральный перечень экстремистских материалов".
В настоящее время Следственный комитет проводит сверку переводов Библии, изъятых у местных Свидетелей Иеговы.
- В 2017 году Верховный суд России признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией, после этого по всей стране начали возбуждать уголовные дела против верующих. С тех пор сотни сторонников религиозной организации были подвергнуты преследованию властей.
- Решение российских властей критиковали правозащитники, США и Евросоюз. Кроме России религия запрещена в Китае, КНДР, Таджикистане, и в ряде стран, объявивших основной религией государства ислам.
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