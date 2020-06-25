Посольство США в Москве вывесило на фасаде здания радужный флаг

Посольство США в Москве разместило на фасаде своего здания радужный флаг. В сообщении дипмиссии говорится, что так чествуется флаг гордости ЛГБТИ во время празднования Дня радужного флага.

Посольство напомнило, что впервые радужный флаг 25 июня 1978 года во время гей-парада в Сан-Франциско поднял американский художник и активист Гилберт Бейкер.

"Права ЛГБТИ - это права человека. Права человека универсальны. Месяц гордости призван подчеркнуть, что каждый человек заслуживает того, чтобы жить жизнью, свободной от ненависти, предубеждений и преследований", - говорится в сообщении.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Радио Маяк заявил, что американского посольства из Кремля не видно. По словам Пескова, на флаг должно обратить внимание российское министерство иностранных дел. "Любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в наше стране по закону недопустимы", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Спустя некоторое время после публикации радикальные православные активисты сообщили в соцсетях, что радужный флаг со здания посольства убрали.