В Кремле отвергают заявление Лукашенко о вмешательстве в выборы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление Александра Лукашенко о вмешательстве Кремля в выборы главы Белоруссии. Песков подчеркнул, что сторона, заявляющая о таких обвинениях, "должна предоставлять какие-то аргументы", но они отсутствуют. "Что касается собственного расследования на этот счёт, то мы, слава богу, не в Вашингтоне живём", — подытожил Песков.
В четверг президент Белоруссии Лукашенко заявил о вмешательстве во внутренние дела и выборы со стороны России и Польши. Каких-либо деталей вмешательства он не привёл, сказав лишь, что "оппоненты действующей белорусской власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами ведут себя нечестно". По словам Лукашенко, за оппозиционными кандидатами "стоят кукловоды".
Глава Белоруссии также пожаловался на "жуткие фейки", которые распространяются в телеграме "структурами из России". В ближайшее время Лукашенко планирует обсудить вопрос вмешательства в выборы с Владимиром Путиным.
- Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.
- Основной конкурент действующего президента от оппозиции, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, был арестован и отправлен в СИЗО. Лукашенко заявил о "предотвращении Майдана в Белоруссии". Это вызвало в стране массовые протесты, за время которых задержаны более пятисот сторонников оппозиции, а также десятки журналистов, освещавших акции.
- В четверг был задержан популярный белорусский блогер, автор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик, сотрудничающий также с Радио Свобода. В его квартире прошёл обыск. Источники сообщают, что на Лосика может быть заведено уголовное дело. В телеграме на канал "Беларусь головного мозга", критикующий Лукашенко, подписаны свыше 165 тысяч пользователей, на аналогичную страницу в твиттере - более 173 тысяч.
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