В Кремле отвергают заявление Лукашенко о вмешательстве в выборы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление Александра Лукашенко о вмешательстве Кремля в выборы главы Белоруссии. Песков подчеркнул, что сторона, заявляющая о таких обвинениях, "должна предоставлять какие-то аргументы", но они отсутствуют. "Что касается собственного расследования на этот счёт, то мы, слава богу, не в Вашингтоне живём", — подытожил Песков.

В четверг президент Белоруссии Лукашенко заявил о вмешательстве во внутренние дела и выборы со стороны России и Польши. Каких-либо деталей вмешательства он не привёл, сказав лишь, что "оппоненты действующей белорусской власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами ведут себя нечестно". По словам Лукашенко, за оппозиционными кандидатами "стоят кукловоды".

Глава Белоруссии также пожаловался на "жуткие фейки", которые распространяются в телеграме "структурами из России". В ближайшее время Лукашенко планирует обсудить вопрос вмешательства в выборы с Владимиром Путиным.