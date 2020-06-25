В США вынесено новое обвинительное заключение в отношении Ассанжа

В США вынесено новое обвинительное заключение в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает американский Минюст.

Австралийца подозревают "в одном из самых крупных хищений секретной информации в истории Соединенных Штатов". Новое обвинение не содержит данных о новых преступлениях, но оно расширяет масштаб сговора, утверждает министерство. Речь идёт о вероятном сговоре Ассанжа с хакерской группой Anonymous.

Вашингтон обвиняет Ассанжа во взломе компьютерных систем правительства, краже секретных сведений Пентагона и шпионаже. Ему грозит до 175 лет тюрьмы. Сам Ассанж обвинения отвергает.