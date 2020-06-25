В США вынесено новое обвинительное заключение в отношении Ассанжа

В США вынесено новое обвинительное заключение в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает американский Минюст.
Австралийца подозревают "в одном из самых крупных хищений секретной информации в истории Соединенных Штатов". Новое обвинение не содержит данных о новых преступлениях, но оно расширяет масштаб сговора, утверждает министерство. Речь идёт о вероятном сговоре Ассанжа с хакерской группой Anonymous.
Вашингтон обвиняет Ассанжа во взломе компьютерных систем правительства, краже секретных сведений Пентагона и шпионаже. Ему грозит до 175 лет тюрьмы. Сам Ассанж обвинения отвергает.
- Сайт WikiLeaks с 2006 года публикует информацию, полученную из анонимных источников или при утечке данных.
- В 2012 году Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать выдачи в Швецию. Там его подозревали в изнасиловании. Сейчас это дело закрыто.
- В апреле 2019 года эквадорские власти лишили Ассанжа убежища и выдали его британским властям. Сейчас он находится в тюрьме под Лондоном в ожидании решения об экстрадиции в США. Из-за эпидемии коронавируса слушания по делу австралийца перенесены на сентябрь.
- Адвокаты и медики заявляют, что основатель WikiLeaks подвергается психологическим пыткам. Журналистские организации и различные правозащитные группы, включая Amnesty International и "Репортёров без границ", называют обвинения против Ассанжа опасным прецедентом для свободы слова.
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