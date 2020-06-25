Россия объявила в международный розыск Айдера Муждабаева

Следственный комитет объявил в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева, покинувшего Россию в 2015 году и с тех пор проживающего в Киеве. Против Муждабаева заведены уголовные дела о публичных призывах к терроризму и оправдании терроризма. Обвинения ему предъявлены заочно.

В заявлении Следственного комитета сказано, что находясь на территории Украины Муждабаев разместил в фейсбуке "два текстовых материала" с призывами насильственного захвата граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова.

Сам Муждабаев, комментируя возбуждение уголовных дел, заявил, что для него, как для крымского татарина, "это лучший подарок ко Дню крымскотатарского флага, который празднуется завтра, 26 июня". Он поблагодарил российские власти "за высокую оценку своего участия в борьбе с ними". Своё заявление, опубликованное в фейсбуке, журналист закончил девизами "слава Украине", "слава крымским татарам" и "смерть врагам".