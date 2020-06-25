Россия объявила в международный розыск Айдера Муждабаева

Следственный комитет объявил в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева, покинувшего Россию в 2015 году и с тех пор проживающего в Киеве. Против Муждабаева заведены уголовные дела о публичных призывах к терроризму и оправдании терроризма. Обвинения ему предъявлены заочно.
В заявлении Следственного комитета сказано, что находясь на территории Украины Муждабаев разместил в фейсбуке "два текстовых материала" с призывами насильственного захвата граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова.
Сам Муждабаев, комментируя возбуждение уголовных дел, заявил, что для него, как для крымского татарина, "это лучший подарок ко Дню крымскотатарского флага, который празднуется завтра, 26 июня". Он поблагодарил российские власти "за высокую оценку своего участия в борьбе с ними". Своё заявление, опубликованное в фейсбуке, журналист закончил девизами "слава Украине", "слава крымским татарам" и "смерть врагам".
- Айдер Муждабаев - российский оппозиционный журналист, 17 лет проработавший в газете "Московский комсомолец", из них 9 лет - на должности заместителя главного редактора. В 2015-м году из-за несогласия с аннексией Крыма и действиями российских властей на востоке Украины, а также из-за несогласия с редакционной политикой "МК", уволился и переехал в Киев, где получил украинское гражданство.
- Сейчас Муждабаев работает заместителем генерального директора крымско-татарского телеканала ATR, базирующегося в Киеве, и ведёт свой блог на ютьюбе. В нём он резко критикует российские власти, а после ухода Петра Порошенко с поста президента Украины - и действующие украинские власти.
- В апреле прошлого года Служба безопасности Украины начала проверку в отношении Муждабаева по запросу депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука, потребовавшего завести на журналиста уголовное дело "за действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя и захват государственной власти". Мосийчук тогда уточнил, что написал запрос после поста Муждабаева в фейсбуке после первого тура выборов президента Украины, в котором журналист якобы "призывал стрелять в спину тем, кто проголосовал не за Порошенко", а также выступал за отсоединение нескольких областей Украины.
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