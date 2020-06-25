Телеканал "Россия" показал сюжет о критике Навальным парада

В программе "60 минут", которая выходит на государственном телеканале "Россия-1" в прямом эфире, в четверг вышел сюжет о критике оппозиционером Алексеем Навальным и его сторонниками чрезмерных, по их мнению, расходов на проведение парада Победы 24 июня.

На это обратили внимание, в частности, журналист Олег Кашин:

Журналист Радио Свобода Елена Рыковцева:

Блогер Рустем Адагамов:

и другие пользователи соцсетей.

Они обратили внимание на то, что, хотя в программе позицию Навального и подвергли критике, её вначале довольно подробно пересказали, представив цитаты как самого Навального, так и, например, сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. А в описании фрагмента передачи на ютьюбе подробно цитируется расследование ФБК: "В частности, на доставку военнослужащих будет потрачено 290 млн рублей, а разгон облаков обойдётся бюджету почти в 113 млн рублей. Прямая трансляция мероприятия будет стоить 83,5 млн рублей, специальный международный пресс-центр – свыше 135 млн рублей, питание для журналистов, вода для участников парада, торжественный приём стоят почти 118 млн рублей, а приём иностранных организаций – почти 87 млн рублей".

Первоначально ролик был озаглавлен "Навальный посчитал, сколько стоит парад Победы в Москве". Впоследствии заголовок сменили на "Оппозиция посчитала, сколько стоит парад Победы", а имя Навального из описания убрали. Сам ролик по-прежнему опубликован в ютьюбе программы "60 минут".