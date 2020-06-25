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Вышедшего на Красную площадь со "смайликом" оштрафовали на 75 тыс

Даниил Галицкий на Красной площади в Москве, декабрь 2019 года  

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 75 тысяч рублей активиста Даниила Галицкого, который в декабре 2019 года вышел на Красную площадь с листом бумаги в руках, на котором был нарисован "смайлик". Галицкого признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия.

По словам адвоката активиста Кристины Тимоловой, судья отказалась вызывать на заседание полицейских, которые задерживали Галицкого и составляли на него протокол.

Сам обвиняемый назвал свою акцию не пикетом, а "социальным экспериментом".

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