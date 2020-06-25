Telegram вернёт инвесторам проекта TON более 1 млрд долларов

Компания Telegram, основанная Павлом Дуровым, и Комиссия по ценным бумагам и биржам США заключили мировое соглашение по спору, из-за которого сорвался один из проектов Дурова - запуск криптовалюты Gram и блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).

Текст соглашения опубликован в четверг, он направлен судье, который рассматривал иск к компании Telegram Group. Компания обязалась вернуть инвесторам, которые приобрели цифровые токены Gram, более 1 миллиарда 200 миллионов долларов, а также выплатить компенсацию в размере 18, 5 миллионов долларов. Telegram также обязался предупреждать Комиссию о выпуске любых цифровых активов за 45 дней до этого.

Павел Дуров прокомментировал мировое соглашение, написал, что компания уже вернула инвесторам более 1,2 миллиардов долларов. Некоторые из них согласились конвертировать свои инвестиции в заём для Telegram на 1 год. Всего на развитие TON и Gram Дуров привлёк инвестиций примерно на 1,7 миллиардов.