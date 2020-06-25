США: Россия недостаточно активно борется с торговлей людьми

Власти России не прилагают достаточных усилий для борьбы с торговлей людьми, а действия её властей в этой сфере не отвечают стандартам борьбы с этой проблемой. Такой вывод содержится в докладе о проблеме торговли людьми в мире, который представил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

Россия наряду с ещё примерно 20 странами отнесена к третьей группе стран, в которых эта проблема стоит наиболее остро - наряду с такими странами, как Афганистан, Иран, Туркмения и Белоруссия. В докладе утверждается, что основной проблемой остаётся принудительный труд, от которого страдают иностранцы в России, особенно отмечена ситуация рабочих из КНДР в России. Власти США считают, что на российской территории подневольно могут трудиться тысячи граждан этой страны.

По словам Помпео, на сегодняшний день в мире насчитывается 25 миллионов взрослых и детей, ставших жертвами торговли людьми в целях трудовой и сексуальной эксплуатации - сообщает "Голос Америки".

Помпео напомнил, что в прошлом году президент Дональд Трамп ограничил оказание определенных видов помощи 15 государствам, которым в прошлогоднем докладе по торговле людьми был присвоен низший рейтинг.

Отдельной критике в докладе подвергнуты Китай и Куба.