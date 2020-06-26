УИК под забором: соцсети о голосовании по поправкам

Итак, "всенародное голосование" началось и продлится ещё несколько дней.
Как уже многие знают, из-за эпидемии оно приняло несколько, скажем мягко, непривычный вид.
вот такое вот голосование значит
буквально под кустами около сортира
тогда уж в награду должна быть пивная и передвижной бордель
но наши жлобы не расщедрятся - типа парада достаточно на фсё
Не хотел, но ноги сами принесли. Проголосовал против. Был первым в своем доме. Но активно заносятся анкеты домашнего голосования. При мне притащили 18 штук. И так будет каждый день, несколько раз в день.
На прощание сказал членам ИК: "Будьте честными!" - От нас ничего не зависит, - в один голос прокричали три тетеньки.
- Зависит, - сказал я, - видите, я пришел и выполнил свой долг. И вы тоже просто выполните свой долг.
Они ничего не возразили.
В 13-00 команда УИК №2018 поставила во дворе стол, два стула и началось издевательство над здравым смыслом. Хотя они называли это голосованием до дня голосования. Что само по себе уже тянет на диагноз.
Начнем с того, что на руках у комиссии была копия книги избирателей. Где отмечали проголосовавших. Вот только информацию эту в УИК никто не передавал. Что теоретически дает возможность проголосовать второй раз, сразу после уличного, но уже в УИК.
Избиратели, пришедшие к этому подобию избирательного участка, были вынуждены заполнять бюллетень буквально перед носом членов комиссии. Да что там под носом, можно было находясь в метрах пяти спокойно лицезреть кто и за что голосует. Соблюдать тайну голосования не пытались даже теоретически.
С комиссией коммуницировал какой-то странный тип в трениках, сетовал, что «не сказали заранее, а то уже бы закинул кому надо». Чуть позже тип привел даму, которая отдала свой голос за поправки. Видимо, все же закинул. Другой странный тип привел мальчонку, который прямо у столика с голосованием начал раздовать избирателям агитацию от КПРФ.
А в какой-то момент часть команды УИК №2018 объявила себя агитаторами от администрации и отправились по подъездам. Как выяснилось, на УИК они были в статусе наблюдателей. Эти наблюдатели-агитаторы раздавали буклеты за поправки в Конституции и, внезапно, за местного единоросса, мечтающего попасть в горсовет.
Вот в такой веселой обстановке прошло 2 с лишним часа. Проголосовало 22 человека. Большая часть - за поправки.
Противогазы по закону положены всем, принимающим участие в голосовании по поправкам. Просто некоторые избирательные комиссии их ныкают, а потом продают на черном рынке....
А в дурдоме выходной, макароны зачеркнуто голосуют за Конституцию, Царя и Галоперидол зачеркнуто Поправки.
Прибегали санитары, зафиксировали нас.
Спокойной ночи
Часто высказывались сомнения в надёжности электронного голосования, и скандал случился в первый же день. Журналист Павел Лобков проголосовал дважды, один раз онлайн и один раз на участке.
Я правда хотела в обратном порядке - сначала проголосовать электронно, а потом пойти и попробовать получить бюллетень на участок. Но теперь понятно, что скорее всего бы получилось.
Очевидно, что каждый бюджетник - это как минимум три голоса в копилку. Всех этих людей Путин берет себе в подельники. Как только не станет Путина, эта Конституция, вне всяких сомнений, должна быть аннулирована, а весь конституционный суд распущен.
Я человек не то чтобы слишком молодой. Я многие выборы и голосования помню – и безумный референдум «ДА-ДА-НЕТ-ДА», и выборы «Купи еды в последний раз», и всякие угарные губернаторские выборы с кандидатами-однофамильцами. Помню душные и отстойные выборы 2004 года – в этом переизбрании Путина даже Зюганов с Жириновским побрезговали участвовать, выставили вместо себя мурзилок. Хуже всего запомнились недавние през.выборы 2018 года – про них почти нечего помнить.
Но то, что происходит сейчас – это действительно беспрецедентно. Такого фарса и бесстыдства не было даже в 2018-м, даже в 2004-м, в самые худшие и темные времена. В этом смысле путинской системе удалось переплюнуть, превзойти саму себя.
Короче, павел лобков с его экспериментами меня доконал. Мне страшно не хотелось идти на это так называемое голосование, участвовать в утреннике для единственного пациента. И я всем объясняла, что нет разницы между «нет» и игнором. И что для него - этого единственного пациента - имеет значение только «да» в абсолютных цифрах.
Но после Пашиных фокусов с двойными голосами придется пойти на участок и сказать это «нет». Мне по-прежнему очень противно. Но согласиться с тем, что иначе тебе припишут чужое «да», гораздо противнее.
Тут Паша Лобков утром дважды проголосовал: онлайн и в жэке. Я тоже проголосовал онлайн, потом пошёл в школу и моей фамилии в списках не было. Ее вычеркнули ровно по тому решению ЦИКа, которое пришло мне на почту и которое разрешало голосование онлайн. У меня честно ни разу в жизни не получилось избирком, поэтому ко всем этим рассказам я отношусь с сомнением. Но товарищи тут мне рассказали, что конечно же проверят все случаи и даже кого-нибудь . Конкретно например председателя Пашиной комиссии.
Павел Лобков так сильно хотел проголосовать за поправки, что умудрился сделать это аж два раза - электронно и оффлайн.
Я уж подумал, что система пошла - расстроился. Но рано и зря.
Красовский пробует проголосовать дважды - и у него не получается это сделать. Доброхотов пытается сделать то же самое - фейл. И только Лобкову ВНЕЗАПНО все удается. В чем же секрет?
А в том, что члены УИК № 141, где голосовал Павел - двое ПАРНАСовцев Михаил Цветаев и Марина Натапова.
Правильно, зачем им конструктивная политика в ПАРНАСе? Лучше устраивать такие провокации как сегодня. Ещё и Лобкова использовали, а он - приличный человек. Просто мрак.
Как обычно, оппозиционные СМИ игнорируют ряд неудобных для них вопросов, подавая информацию в "нужном" ключе.
Во-первых, Лобков открыто нарушил закон, а именно статью 5.22 КоАП РФ - "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования".
Умалчивать об этом факте, крича о "неправильном голосовании" - это примерно как оправдывать совершение ограбления тем, что жертва слишком богато одевалась. Но вместо осуждения противоправного поступка Лобкова мы видим исключительно набросы на голосование по поправкам.
Во-вторых, пока неизвестно, был ли засчитан в двойном размере голос Лобкова - или же он будет отсеян избирательной комиссией.
Лобков, Навальный и обслуживающие оппозицию СМИ сильно поторопились, когда побежали кричать о нарушениях. Говорить о них можно лишь в тот момент, когда будет опубликован итоговый протокол, который подтверждает двойной учет голоса Лобкова.
А до тех пор - это лишь технический сбой, по поводу которого следует дождаться разъяснений от избирательной комиссии
По всему получается, что Павел Лобков, журналист с ТК "Дождь" зарегистрировался для голосования онлайн, а потом пошёл и проголосовал оффлайн, видимо, пытаясь таким образом что-то кому-то доказать относительно "несовершенства" российской избирательной системы.
Не то что бы Лобков масштаба ЛОМ - на мой взгляд, достаточно тривиальный журналист с "интересным", но достаточно мелкотравчатым прошлым...
Отжимая эмоции, Лобков просто напросто взял и совершил уголовное деяние, спровоцировав дисциплинарные меры взыскания в отношении руководства ТИК, сотрудники которого выдали бюллетень, не сверившись со списками зарегистрировавшихся для голосования онлайн.
Налицо злой умысел со стороны Лобкова и отсутствие бдительности со стороны ТИК.
Надеюсь наказаны - каждый в меру своей испорченности - будут все.
А Лобкову - фу так делать!
Председатель ЦИК назвала провокацией эксперимент журналистов по двойному голосованию - электронному и бумажному.
Нет, Элла Александровна, это не провокация. Это контрольная закупка потребителями государственных услуг. И чем больше таких закупок будет, чем больше мы выявим низкокачественность ваших услуг, тем лучше Вы и иже с Вами работать будете. Или придется признать, что работать Вы не умеете и на Ваше место должны прийти профессионалы. А вот провокация - это как раз ваши циковские идиотские правила голосования, о полной непригодности которых Вас предупреждали специалисты. Пожинайте теперь плоды труда своего
Хотел бы сказать пару слов в защиту и поддержку Павла Лобкова.
Лобков выполнил свой журналистский долг: нашел изъян в системе голосовании и продемонстрировал его. Он не стал использовать его для злоупотреблений, не приберег эту информацию «напоследок», он в первый же день процедуры открыто и ясно показал: голосование организовано с нарушениями. Исправляйте.
Для этого и нужна независимая пресса. Находить ошибки власти и указывать на них.
Как власть должна реагировать на это? «Спасибо, что нашли ошибку. Мы ее исправим».
Реально — ЦИК должен дать Лобкову грамоту. Это вы, ЦИК, должны были сделать так, чтобы в голосовании не было дыр. Вы не справились. Павел вам на это указал.
Вместо этого ЦИК кричит о провокациях, заводится административное дело (спасибо, что пока не уголовное).
Тем самым избирком в очередной раз демонстрирует, что его главная цель — не обеспечение волеизъявления граждан (ха-ха), а защита действующего режима. Мы, конечно, и так это знали, но спасибо за очередную иллюстрацию.
Хорошо ли поступил Павел Лобков, проголосовав дважды: и на участке, и электронно? Как избиратель - нет, он поступил плохо, нарушив принцип "один человек - один голос". А как журналист - очень хорошо: наглядно, под видеозапись продемонстриров "дырищу" в организации голосования: его имя должно было быть исключено из списков для голосования или по крайней мере там должна была стоять отметка, что человек зарегистрировался для электронного голосования, и ему бюллетень на этом основании не должны были выдавать. И журналист как наблюдатель процесса - просто делал свою работу.
Что теперь делать? Начнем с того, чего НЕ делать: не изымать из урны его бюллетень (ни физически - бумажный, ни виртуально - электронный). Потому что если голосование - тайное, не узнать, какой бюллетень - его. Тем более - не аннулировать все бюллетени из урны - потому что тогда пропадет куда больше нормально поданных голосов. А нужно - срочно проверить, что в системе не так, если человек легко может получить два бюллетеня.
Итог сомнительный: принято решение аннулировать все бюллетени в урне (всего, считая бюллетень Лобкова, 9 штук). Но вопросов к электронному (и не только) голосованию это не снимает.
И без того достаточно ненадежный механизм «мобильного избирателя», похоже, сломался от новаций, которые решили реализовать к общероссийскому голосованию. Своих прелестей добавило дистанционное электронное голосование.
В этот раз Центризбирком впервые решил отказаться от так называемого «Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей в связи с голосованием по месту нахождения», все вычеркивания, по замыслу ЦИК, должны производиться автоматически, при печати списков.
Но что-то пошло не так. Уже известен пример Лобкова с Дождя, который смог проголосовать дважды, а некоторые участки получили неожиданный подарок в виде реестра исключаемых (не предусмотренного нормативными документами) и сейчас заняты вычеркиванием строчек из списка.
Несколько тезисов про онлайн-голосование
1. География заявок на онлайн-голосование говорит, что главным драйвером для него были не свободное владение компьютером и молодость, а зависимость от начальства
2. Я склоняюсь к тому, что прямых фальсификаций в онлайн-голосовании не будет - но беда в том, что это невозможно проверить
3. Поскольку сами избиратели, участвующие (часто по принуждению) в онлайн-голосовании, верят в его тайность еще меньше, чем в тайность голосования на участках, поддержка поправок в онлайне будет даже выше, чем на участках
4. При этом явка на онлайн-голосование (в %% от записавшихся на него) будет очень высокой - длительность онлайн-голосования дает достаточно времени, чтобы загнать на него всех записавшихся
Повсеместно используются одни и те же ключевые способы фальсификации: массовое открепление избирателей от участков и голосование по месту пребывания, что не исключает дублирование голосования и подмены бюллетеней; шестидневное досрочное голосование при отсутствии контроля за бюллетенями в ночное время, что не исключает подмену бюллетеней; возможность голосования фактически в любом произвольном месте как за пределами избирательного участка, так и за пределами места жительства гражданина: во дворе, на улице, по месту работы, фактически где угодно, что, кроме всего прочего, также не исключает дублирования голосов и подмены бюллетеней.
Персональные данные миллионов избирателей раскрыты посторонним людям и некие «волонтеры» осуществляют тотальный обзвон пожилых людей по стационарным и мобильным телефонам с целью узнать их позицию по поправкам и обеспечить голосование лояльных избирателей.
Созданы условия, при которых реальные результаты голосования может не узнать никто и никогда. Всё подчинено одному: обеспечить цифру, нужную Путину для «обнуления» и пожизненного правления, любой ценой. Судя по происходящему, будут побиты все предшествующие «рекорды» понуждения к голосованию и фальсификаций.
Сегодня началось голосование по поправкам в Конституцию. От того, как мы, граждане России, поведём себя в эти дни, зависит будущее нашей страны. Мы либо останемся дома и допустим обнуление сроков Путина, либо выступим против него.
Молчать сейчас нельзя — поэтому организаторы кампании «НЕТ!» обращаются к Алексею Навальному, Юрию Дудю, Григорию Явлинскому и другим политикам и лидерам мнений, которые призывают к бойкоту голосования или ещё не заняли чёткой позиции по этому вопросу.
Соцопрос «Левада-центра» в конце мая показал, что по всей России против поправок настроены 32% — почти столько же людей, сколько за них — 44%. По данным исследования компании Russian Field, заказанного Романом Юнеманом, в Москве против поправок в Конституцию выступают 43%, а за — 46%, против обнуления сроков Путина — и вовсе 48%, за — лишь 40%. И это при том, что многие граждане опасаются озвучивать свое мнение во время соцопросов, поэтому реальный процент противников ещё выше.
Однако по тем же данным «Левада-центра» половина тех людей, кто не поддерживает поправки, просто не собираются идти голосовать! Вместо того, чтобы предотвратить узурпацию власти, люди поддаются апатии и сами отдают своё будущее тем, кто хочет его украсть.
Впервые за долгие годы у нас есть шанс сказать «НЕТ!» продлению власти Путина. Впервые число сторонников и противников поправок практически одинаково! Так почему же в самый ответственный момент противникам поправок мы не объединяемся и так легко отдаем свою победу?
Мы призываем Алексея Навального, Юрия Дудя, Григория Явлинского, пока еще есть время, призвать своих сторонников и почитателей проголосовать против на голосовании по поправкам в Конституцию. Мы способны помочь российскому обществу стать политической силой. Сегодня у нас всех есть шанс спасти Россию — или прожить всю жизнь с горьким ощущением того, что в самый важный момент, когда наш голос должен был звучать громче всего, мы промолчали.
Когда я вижу в призыве кампании НЕТ обращение к Явлинскому, Дудю и Навальному, я понимаю, что обращение писали "кромешные политические дураки" и горько мне на сердце. Движение НЕТ находилось в плохих стартовых условиях (пандемия, нежелание значительной части интеллигенции вообще ходить на участок в этот раз), при этом уже очевидно, что протестное голосование снизу - без всяких политических призывов - будет значительным. И вместо того, чтобы в политическом документе обратиться к широким кругам граждан через голову "политической оппозиции", - эта кампания закукливается в диалог со "стариком Явлинским".
У вас уже 25 процентов избирателей против! Вы стоите на доске, которую волна разгоняет сама, и вместо того, чтобы присваивать себе грядущий успех, вы начинает готовить постреферендумную на тему: "а вот если бы Навальный/Явлинский/ Шуфутинский тоже нас бы поддержали, то тогда бы мы выиграли...". Это такая мелкая дурь, такая заведомо жалкая возня внутри песочницы... Какое уж тут НЕТ...
Час голосованья уж наступил, а многие продолжают сосать всë ту же соску: проголосовать "нет" или отказаться от голосования.
Мне кажется, всë объясняется темпераментом: у кого задиристый темперамент, идите и говорите "нет", у кого вялый - сидите дома, жуйте капустные щи с прокисшей сметаной дальше. Только не говорите потом, что в Россиюшке и то не так, и это не этак. Это вы со своими щами и виноваты-с!
Вот у меня на дворе сейчас кошки. Ночи хоть и белые, но всë равно ни черта не видно с некоторого этажа: кошки маленькие. Но зато - слышно, да ещё как! И вот эти кошачьи песни при всей их незатейливости слушать куда интереснее, чем никому не нужную дискуссию "российского образованного класса".
Многие френды живущие в России участвуют в полемике на тему "голосовать в референдуме против поправок, или бойкотировать". Я давно зарёкся давать советы по поводу российской политики, но всё-таки замечу, что в РФ единственный правильный выбор между голосованием или бойкотом – это эмиграция.
Есть ещё опция силового противостояния, но любые призывы к обречённому бунту, тем более не подкрепленные личным примером, я считаю делом безответственным и инфантильным, поэтому уезжайте.
Если мысль о достойной жизни и самореализации греет вас больше, чем призрачный шанс убить мента своими руками – уезжайте.
Сорваться и уехать бывает сложно, но хотя бы пути отступления проложите, чтобы успеть быстро сорваться до того как за вами придут.
Ура.ру опубликовали первые экзиты по сами знаете какому голосованию.
Там 73 процента за, 27 против.
Самое удивительное, что мы только что болтали об этом в моем феминистском (!) чатике в телеге, и там совершенно неангажированные люди предположили, что коридор будет 60-70 процентов за.
Причем не в смысле, что кого-то там "пригнали" и "заставили", а в смысле структуры реальной явки.
Такой вот народный прогноз, совпавший с экзитами. Это похоже на правду. Голоса против поправок - громкие, я не отрицаю очевидного, в фб это сильно видно, но надо делать поправку на специфику нашей тусовки. В общем, я бы спрогнозировала, что в таком коридоре и будет.
На 17:00 по московскому времени в поддержку поправок высказались 72,9% опрошенных россиян, 26,6% избирателей поправки не одобрили, 0,5% испортили бюллетени.
72.9
Как в анекдоте про двух алкашей, которые плетутся за опохмелом и видят двух коллег в канаве : "Глянь, мы только проснулись, а у людей уже праздник!"
"Путин выступил против «накруток явки» при голосовании по Конституции" доверительно нам сообщает РБК.
Ага, пчелы против меда ))))
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