УИК под забором: соцсети о голосовании по поправкам

Итак, "всенародное голосование" началось и продлится ещё несколько дней.

Как уже многие знают, из-за эпидемии оно приняло несколько, скажем мягко, непривычный вид.

Лиза Плиткина:

вот такое вот голосование значит

буквально под кустами около сортира

тогда уж в награду должна быть пивная и передвижной бордель

но наши жлобы не расщедрятся - типа парада достаточно на фсё

Алексей Миноровский:

Не хотел, но ноги сами принесли. Проголосовал против. Был первым в своем доме. Но активно заносятся анкеты домашнего голосования. При мне притащили 18 штук. И так будет каждый день, несколько раз в день.

На прощание сказал членам ИК: "Будьте честными!" - От нас ничего не зависит, - в один голос прокричали три тетеньки.

- Зависит, - сказал я, - видите, я пришел и выполнил свой долг. И вы тоже просто выполните свой долг.

Они ничего не возразили.

Станислав Шевченко:

В 13-00 команда УИК №2018 поставила во дворе стол, два стула и началось издевательство над здравым смыслом. Хотя они называли это голосованием до дня голосования. Что само по себе уже тянет на диагноз.

Начнем с того, что на руках у комиссии была копия книги избирателей. Где отмечали проголосовавших. Вот только информацию эту в УИК никто не передавал. Что теоретически дает возможность проголосовать второй раз, сразу после уличного, но уже в УИК.

Избиратели, пришедшие к этому подобию избирательного участка, были вынуждены заполнять бюллетень буквально перед носом членов комиссии. Да что там под носом, можно было находясь в метрах пяти спокойно лицезреть кто и за что голосует. Соблюдать тайну голосования не пытались даже теоретически.

С комиссией коммуницировал какой-то странный тип в трениках, сетовал, что «не сказали заранее, а то уже бы закинул кому надо». Чуть позже тип привел даму, которая отдала свой голос за поправки. Видимо, все же закинул. Другой странный тип привел мальчонку, который прямо у столика с голосованием начал раздовать избирателям агитацию от КПРФ.

А в какой-то момент часть команды УИК №2018 объявила себя агитаторами от администрации и отправились по подъездам. Как выяснилось, на УИК они были в статусе наблюдателей. Эти наблюдатели-агитаторы раздавали буклеты за поправки в Конституции и, внезапно, за местного единоросса, мечтающего попасть в горсовет.

Вот в такой веселой обстановке прошло 2 с лишним часа. Проголосовало 22 человека. Большая часть - за поправки.

Александр Рыклин:

Противогазы по закону положены всем, принимающим участие в голосовании по поправкам. Просто некоторые избирательные комиссии их ныкают, а потом продают на черном рынке....

Аркадий Бабченко:

А в дурдоме выходной, макароны зачеркнуто голосуют за Конституцию, Царя и Галоперидол зачеркнуто Поправки.

Прибегали санитары, зафиксировали нас.

Спокойной ночи

Часто высказывались сомнения в надёжности электронного голосования, и скандал случился в первый же день. Журналист Павел Лобков проголосовал дважды, один раз онлайн и один раз на участке.

Ирина Воробьёва:

Я правда хотела в обратном порядке - сначала проголосовать электронно, а потом пойти и попробовать получить бюллетень на участок. Но теперь понятно, что скорее всего бы получилось.

Сергей Ерженков:

Очевидно, что каждый бюджетник - это как минимум три голоса в копилку. Всех этих людей Путин берет себе в подельники. Как только не станет Путина, эта Конституция, вне всяких сомнений, должна быть аннулирована, а весь конституционный суд распущен.

Роман Попков:

Я человек не то чтобы слишком молодой. Я многие выборы и голосования помню – и безумный референдум «ДА-ДА-НЕТ-ДА», и выборы «Купи еды в последний раз», и всякие угарные губернаторские выборы с кандидатами-однофамильцами. Помню душные и отстойные выборы 2004 года – в этом переизбрании Путина даже Зюганов с Жириновским побрезговали участвовать, выставили вместо себя мурзилок. Хуже всего запомнились недавние през.выборы 2018 года – про них почти нечего помнить.

Но то, что происходит сейчас – это действительно беспрецедентно. Такого фарса и бесстыдства не было даже в 2018-м, даже в 2004-м, в самые худшие и темные времена. В этом смысле путинской системе удалось переплюнуть, превзойти саму себя.

Ольга Бычкова:

Короче, павел лобков с его экспериментами меня доконал. Мне страшно не хотелось идти на это так называемое голосование, участвовать в утреннике для единственного пациента. И я всем объясняла, что нет разницы между «нет» и игнором. И что для него - этого единственного пациента - имеет значение только «да» в абсолютных цифрах.

Но после Пашиных фокусов с двойными голосами придется пойти на участок и сказать это «нет». Мне по-прежнему очень противно. Но согласиться с тем, что иначе тебе припишут чужое «да», гораздо противнее.

Антон Красовский:

Тут Паша Лобков утром дважды проголосовал: онлайн и в жэке. Я тоже проголосовал онлайн, потом пошёл в школу и моей фамилии в списках не было. Ее вычеркнули ровно по тому решению ЦИКа, которое пришло мне на почту и которое разрешало голосование онлайн. У меня честно ни разу в жизни не получилось избирком, поэтому ко всем этим рассказам я отношусь с сомнением. Но товарищи тут мне рассказали, что конечно же проверят все случаи и даже кого-нибудь . Конкретно например председателя Пашиной комиссии.

Михаил Конев:

Павел Лобков так сильно хотел проголосовать за поправки, что умудрился сделать это аж два раза - электронно и оффлайн.

Я уж подумал, что система пошла - расстроился. Но рано и зря.

Красовский пробует проголосовать дважды - и у него не получается это сделать. Доброхотов пытается сделать то же самое - фейл. И только Лобкову ВНЕЗАПНО все удается. В чем же секрет?

А в том, что члены УИК № 141, где голосовал Павел - двое ПАРНАСовцев Михаил Цветаев и Марина Натапова.

Правильно, зачем им конструктивная политика в ПАРНАСе? Лучше устраивать такие провокации как сегодня. Ещё и Лобкова использовали, а он - приличный человек. Просто мрак.

Илья Ремесло:

Как обычно, оппозиционные СМИ игнорируют ряд неудобных для них вопросов, подавая информацию в "нужном" ключе.

Во-первых, Лобков открыто нарушил закон, а именно статью 5.22 КоАП РФ - "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования".

Умалчивать об этом факте, крича о "неправильном голосовании" - это примерно как оправдывать совершение ограбления тем, что жертва слишком богато одевалась. Но вместо осуждения противоправного поступка Лобкова мы видим исключительно набросы на голосование по поправкам.

Во-вторых, пока неизвестно, был ли засчитан в двойном размере голос Лобкова - или же он будет отсеян избирательной комиссией.

Лобков, Навальный и обслуживающие оппозицию СМИ сильно поторопились, когда побежали кричать о нарушениях. Говорить о них можно лишь в тот момент, когда будет опубликован итоговый протокол, который подтверждает двойной учет голоса Лобкова.

А до тех пор - это лишь технический сбой, по поводу которого следует дождаться разъяснений от избирательной комиссии

Алексей Мухин:

По всему получается, что Павел Лобков, журналист с ТК "Дождь" зарегистрировался для голосования онлайн, а потом пошёл и проголосовал оффлайн, видимо, пытаясь таким образом что-то кому-то доказать относительно "несовершенства" российской избирательной системы.

Не то что бы Лобков масштаба ЛОМ - на мой взгляд, достаточно тривиальный журналист с "интересным", но достаточно мелкотравчатым прошлым...

Отжимая эмоции, Лобков просто напросто взял и совершил уголовное деяние, спровоцировав дисциплинарные меры взыскания в отношении руководства ТИК, сотрудники которого выдали бюллетень, не сверившись со списками зарегистрировавшихся для голосования онлайн.

Налицо злой умысел со стороны Лобкова и отсутствие бдительности со стороны ТИК.

Надеюсь наказаны - каждый в меру своей испорченности - будут все.

А Лобкову - фу так делать!

Елена Лукьянова:

Председатель ЦИК назвала провокацией эксперимент журналистов по двойному голосованию - электронному и бумажному.

Нет, Элла Александровна, это не провокация. Это контрольная закупка потребителями государственных услуг. И чем больше таких закупок будет, чем больше мы выявим низкокачественность ваших услуг, тем лучше Вы и иже с Вами работать будете. Или придется признать, что работать Вы не умеете и на Ваше место должны прийти профессионалы. А вот провокация - это как раз ваши циковские идиотские правила голосования, о полной непригодности которых Вас предупреждали специалисты. Пожинайте теперь плоды труда своего

Дмитрий Колезев:

Хотел бы сказать пару слов в защиту и поддержку Павла Лобкова.

Лобков выполнил свой журналистский долг: нашел изъян в системе голосовании и продемонстрировал его. Он не стал использовать его для злоупотреблений, не приберег эту информацию «напоследок», он в первый же день процедуры открыто и ясно показал: голосование организовано с нарушениями. Исправляйте.

Для этого и нужна независимая пресса. Находить ошибки власти и указывать на них.

Как власть должна реагировать на это? «Спасибо, что нашли ошибку. Мы ее исправим».

Реально — ЦИК должен дать Лобкову грамоту. Это вы, ЦИК, должны были сделать так, чтобы в голосовании не было дыр. Вы не справились. Павел вам на это указал.

Вместо этого ЦИК кричит о провокациях, заводится административное дело (спасибо, что пока не уголовное).

Тем самым избирком в очередной раз демонстрирует, что его главная цель — не обеспечение волеизъявления граждан (ха-ха), а защита действующего режима. Мы, конечно, и так это знали, но спасибо за очередную иллюстрацию.

Борис Макаренко:

Хорошо ли поступил Павел Лобков, проголосовав дважды: и на участке, и электронно? Как избиратель - нет, он поступил плохо, нарушив принцип "один человек - один голос". А как журналист - очень хорошо: наглядно, под видеозапись продемонстриров "дырищу" в организации голосования: его имя должно было быть исключено из списков для голосования или по крайней мере там должна была стоять отметка, что человек зарегистрировался для электронного голосования, и ему бюллетень на этом основании не должны были выдавать. И журналист как наблюдатель процесса - просто делал свою работу.

Что теперь делать? Начнем с того, чего НЕ делать: не изымать из урны его бюллетень (ни физически - бумажный, ни виртуально - электронный). Потому что если голосование - тайное, не узнать, какой бюллетень - его. Тем более - не аннулировать все бюллетени из урны - потому что тогда пропадет куда больше нормально поданных голосов. А нужно - срочно проверить, что в системе не так, если человек легко может получить два бюллетеня.

Итог сомнительный: принято решение аннулировать все бюллетени в урне (всего, считая бюллетень Лобкова, 9 штук). Но вопросов к электронному (и не только) голосованию это не снимает.

Станислав Рачинский:

И без того достаточно ненадежный механизм «мобильного избирателя», похоже, сломался от новаций, которые решили реализовать к общероссийскому голосованию. Своих прелестей добавило дистанционное электронное голосование.

В этот раз Центризбирком впервые решил отказаться от так называемого «Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей в связи с голосованием по месту нахождения», все вычеркивания, по замыслу ЦИК, должны производиться автоматически, при печати списков.

Но что-то пошло не так. Уже известен пример Лобкова с Дождя, который смог проголосовать дважды, а некоторые участки получили неожиданный подарок в виде реестра исключаемых (не предусмотренного нормативными документами) и сейчас заняты вычеркиванием строчек из списка.

Борис Овчинников:

Несколько тезисов про онлайн-голосование

1. География заявок на онлайн-голосование говорит, что главным драйвером для него были не свободное владение компьютером и молодость, а зависимость от начальства

2. Я склоняюсь к тому, что прямых фальсификаций в онлайн-голосовании не будет - но беда в том, что это невозможно проверить

3. Поскольку сами избиратели, участвующие (часто по принуждению) в онлайн-голосовании, верят в его тайность еще меньше, чем в тайность голосования на участках, поддержка поправок в онлайне будет даже выше, чем на участках

4. При этом явка на онлайн-голосование (в %% от записавшихся на него) будет очень высокой - длительность онлайн-голосования дает достаточно времени, чтобы загнать на него всех записавшихся

Лев Шлосберг:

Повсеместно используются одни и те же ключевые способы фальсификации: массовое открепление избирателей от участков и голосование по месту пребывания, что не исключает дублирование голосования и подмены бюллетеней; шестидневное досрочное голосование при отсутствии контроля за бюллетенями в ночное время, что не исключает подмену бюллетеней; возможность голосования фактически в любом произвольном месте как за пределами избирательного участка, так и за пределами места жительства гражданина: во дворе, на улице, по месту работы, фактически где угодно, что, кроме всего прочего, также не исключает дублирования голосов и подмены бюллетеней.

Персональные данные миллионов избирателей раскрыты посторонним людям и некие «волонтеры» осуществляют тотальный обзвон пожилых людей по стационарным и мобильным телефонам с целью узнать их позицию по поправкам и обеспечить голосование лояльных избирателей.

Созданы условия, при которых реальные результаты голосования может не узнать никто и никогда. Всё подчинено одному: обеспечить цифру, нужную Путину для «обнуления» и пожизненного правления, любой ценой. Судя по происходящему, будут побиты все предшествующие «рекорды» понуждения к голосованию и фальсификаций.

Юлия Галямина:

Сегодня началось голосование по поправкам в Конституцию. От того, как мы, граждане России, поведём себя в эти дни, зависит будущее нашей страны. Мы либо останемся дома и допустим обнуление сроков Путина, либо выступим против него.

Молчать сейчас нельзя — поэтому организаторы кампании «НЕТ!» обращаются к Алексею Навальному, Юрию Дудю, Григорию Явлинскому и другим политикам и лидерам мнений, которые призывают к бойкоту голосования или ещё не заняли чёткой позиции по этому вопросу.

Соцопрос «Левада-центра» в конце мая показал, что по всей России против поправок настроены 32% — почти столько же людей, сколько за них — 44%. По данным исследования компании Russian Field, заказанного Романом Юнеманом, в Москве против поправок в Конституцию выступают 43%, а за — 46%, против обнуления сроков Путина — и вовсе 48%, за — лишь 40%. И это при том, что многие граждане опасаются озвучивать свое мнение во время соцопросов, поэтому реальный процент противников ещё выше.

Однако по тем же данным «Левада-центра» половина тех людей, кто не поддерживает поправки, просто не собираются идти голосовать! Вместо того, чтобы предотвратить узурпацию власти, люди поддаются апатии и сами отдают своё будущее тем, кто хочет его украсть.

Впервые за долгие годы у нас есть шанс сказать «НЕТ!» продлению власти Путина. Впервые число сторонников и противников поправок практически одинаково! Так почему же в самый ответственный момент противникам поправок мы не объединяемся и так легко отдаем свою победу?

Мы призываем Алексея Навального, Юрия Дудя, Григория Явлинского, пока еще есть время, призвать своих сторонников и почитателей проголосовать против на голосовании по поправкам в Конституцию. Мы способны помочь российскому обществу стать политической силой. Сегодня у нас всех есть шанс спасти Россию — или прожить всю жизнь с горьким ощущением того, что в самый важный момент, когда наш голос должен был звучать громче всего, мы промолчали.

Александр Морозов:

Когда я вижу в призыве кампании НЕТ обращение к Явлинскому, Дудю и Навальному, я понимаю, что обращение писали "кромешные политические дураки" и горько мне на сердце. Движение НЕТ находилось в плохих стартовых условиях (пандемия, нежелание значительной части интеллигенции вообще ходить на участок в этот раз), при этом уже очевидно, что протестное голосование снизу - без всяких политических призывов - будет значительным. И вместо того, чтобы в политическом документе обратиться к широким кругам граждан через голову "политической оппозиции", - эта кампания закукливается в диалог со "стариком Явлинским".

У вас уже 25 процентов избирателей против! Вы стоите на доске, которую волна разгоняет сама, и вместо того, чтобы присваивать себе грядущий успех, вы начинает готовить постреферендумную на тему: "а вот если бы Навальный/Явлинский/ Шуфутинский тоже нас бы поддержали, то тогда бы мы выиграли...". Это такая мелкая дурь, такая заведомо жалкая возня внутри песочницы... Какое уж тут НЕТ...

Влад Тупикин:

Час голосованья уж наступил, а многие продолжают сосать всë ту же соску: проголосовать "нет" или отказаться от голосования.

Мне кажется, всë объясняется темпераментом: у кого задиристый темперамент, идите и говорите "нет", у кого вялый - сидите дома, жуйте капустные щи с прокисшей сметаной дальше. Только не говорите потом, что в Россиюшке и то не так, и это не этак. Это вы со своими щами и виноваты-с!

Вот у меня на дворе сейчас кошки. Ночи хоть и белые, но всë равно ни черта не видно с некоторого этажа: кошки маленькие. Но зато - слышно, да ещё как! И вот эти кошачьи песни при всей их незатейливости слушать куда интереснее, чем никому не нужную дискуссию "российского образованного класса".

Александр Володарский:

Многие френды живущие в России участвуют в полемике на тему "голосовать в референдуме против поправок, или бойкотировать". Я давно зарёкся давать советы по поводу российской политики, но всё-таки замечу, что в РФ единственный правильный выбор между голосованием или бойкотом – это эмиграция.

Есть ещё опция силового противостояния, но любые призывы к обречённому бунту, тем более не подкрепленные личным примером, я считаю делом безответственным и инфантильным, поэтому уезжайте.

Если мысль о достойной жизни и самореализации греет вас больше, чем призрачный шанс убить мента своими руками – уезжайте.

Сорваться и уехать бывает сложно, но хотя бы пути отступления проложите, чтобы успеть быстро сорваться до того как за вами придут.

Анна Фёдорова:

Ура.ру опубликовали первые экзиты по сами знаете какому голосованию.

Там 73 процента за, 27 против.

Самое удивительное, что мы только что болтали об этом в моем феминистском (!) чатике в телеге, и там совершенно неангажированные люди предположили, что коридор будет 60-70 процентов за.

Причем не в смысле, что кого-то там "пригнали" и "заставили", а в смысле структуры реальной явки.

Такой вот народный прогноз, совпавший с экзитами. Это похоже на правду. Голоса против поправок - громкие, я не отрицаю очевидного, в фб это сильно видно, но надо делать поправку на специфику нашей тусовки. В общем, я бы спрогнозировала, что в таком коридоре и будет.

Диана Качалова:

На 17:00 по московскому времени в поддержку поправок высказались 72,9% опрошенных россиян, 26,6% избирателей поправки не одобрили, 0,5% испортили бюллетени.

72.9

Как в анекдоте про двух алкашей, которые плетутся за опохмелом и видят двух коллег в канаве : "Глянь, мы только проснулись, а у людей уже праздник!"

Филипп Леонтьев:

"Путин выступил против «накруток явки» при голосовании по Конституции" доверительно нам сообщает РБК.

Ага, пчелы против меда ))))