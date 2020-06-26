Помпео: США воспринимают Россию как "серьёзную угрозу"

Госсекретарь США Майк Помпео призвал страны Европы более серьёзно относиться к своей безопасности, в частности к угрозам со стороны Китая и России. Об этом он заявил в четверг на организованном Германским фондом Маршалла (GMF) веб-мероприятии "Брюссельский форум", сообщает "Голос Америки".

По словам Помпео, в то время как США рассматривают политику властей России как "серьёзную угрозу", ряд европейских стран относятся к Москве с меньшей настороженностью. Примером этого он назвал то, что Германия тратит на военные расходы меньше 2 процентов. По мнению США, Европа должна увеличить уровень собственной ответственности за свою оборону. Госсекретарь также дал понять, что строительство с участием Германии трубопровода "Северный поток – 2", по мнению Вашингтона, увеличивает зависимость ФРГ и всего ЕС от России.

"Значительная часть энергии Германии будет теперь связана с Россией настолько глубоким и фундаментальным образом, что у Владимира Путина, который, по всей вероятности, останется у власти в течение достаточно долгого времени, будет возможность, реальная возможность нанести существенный ущерб Германии, если он решит это сделать", – сказал Майк Помпео. Сейчас строительство газопровода по дну Балтийского моря приостановлено из-за санкций США, однако, по некоторым сообщениям, Россия готовится его возобновить. Власти Германии расходятся с Вашингтоном в оценке проекта. Агентство Bloomberg накануне сообщило, что Германия обсуждает с партнёрами по ЕС возможность скоординированной политики в ответ на санкции США.

Именно стремлением побудить Германию к более активному сотрудничеству в сфере обороны Помпео объяснил предстоящий вывод части американского контингента из этой страны.

Большая часть выступления госсекретаря, однако, была посвящена Китаю. Помпео призвал к диалогу между США и ЕС по вопросу общей скоординированной политики в отношении Китая.

США занимают более жесткую позицию по отношению к Китаю, чем Европейский союз. По мнению Вашингтона, Пекин увеличивает свое политическое, экономическое и военное влияние по всему миру, подрывая существующий миропорядок, западные демократические институты, распространяя авторитаризм и коррупцию, – отмечает "Голос Америки".