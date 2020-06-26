Явка на электронное голосование по Конституции превысила 50%

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 50 процентов. Об этом сообщил глава общественного штаба по наблюдению за голосованием, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Это данные к 9 утра второго дня голосования. Ранее ТАСС сообщал, что по итогам первого дня явка составила 48,9 процентов.

Электронное голосование по поправкам в Конституцию в двух российских регионах – Москве и Нижегородской области – проводится с 25 по 30 июня. Для участия в нём подано около 1 миллиона заявлений от москвичей и почти 140 тысяч от жителей Нижегородской области.

Журналист телеканала "Дождь" Павел Лобковснял репортаж о том, как ему удалось проголосовать дважды — с обычным бюллетенем на участке и через сайт. МВД грозит журналисту уголовным делом. О похожей ситуации сообщал и представитель движения "Голос" Василий Вайсенберг. Его заявка на электронное голосование была одобрена, однако он передумал пришел на избирательный участок и попросил выдать ему бюллетень для очного голосования. По словам Вайсенберга, ему выдали бланк, хотя должны были отказать, так как при смене решения проголосовать он мог только 1 июля.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала историю с двойным голосованием "провокацией".

В течение последнего месяца СМИ сообщали о массовых жалобах граждан на принуждение со стороны начальства и работодателей к голосованию по поправкам к Конституции. Жаловались на это и заключённые нескольких московских СИЗО.

Как рассказала изданию Doxa мать находящегося в СИЗО " аспиранта МГУ Азата Мифтахова, накануне к нему пять раз обращались сотрудники следственного изолятора с требованием проголосовать. При этом они намекали, что в случае отказа у Мифтахова будут проблемы.