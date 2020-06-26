"Играет в историка". Германским учёным прислали статью Путина

22 июня Юлия Обертрайс, профессор университета Фридриха-Александра в Баварии, получила электронное письмо от посольства России в Берлине.

В приложении содержался немецкий перевод статьи президента России Владимира Путина о Второй мировой войне - 9 тысяч слов.

"Статья российского президента, без сомнения, вызовет значительный интерес среди ваших читателей, - говорилось в сопроводительной части письма, - учитывая это, мы предлагаем использовать статью Владимира Путина при подготовке будущих лекций по истории".

Обертрайс написала об этом в твиттере - и тут выяснилось, что подобные письма получили и другие германские историки:

"Не уверена, смеяться мне или плакать", написала Анке Хильбреннер, историк Восточной Европы из университета Геттингена.

"Путин опять играет в историка", написал в твиттере Мартина Ауст из университета Бонна.

Статья Путина была опубликована сначала на английском языке в журнале The National Interest под заголовком "Реальные уроки 75-летия Второй мировой войны". В ней выражались взгляды, активно продвигаемые Россией в последние годы, критиковалось то, что Москва называет западным искажением истории Второй мировой войны, и напоминалось о роли Советского Союза в победе над нацистской Германией - ценой жизни 27 миллионов человек.

Статья вызвала критические отзывы. В частности, в статье использовалась цитата, авторство которой приписывается фюреру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, но источники этой цитаты сомнительны. Кремль, впрочем, отрицал это, утверждая, что все цитаты проверены по архивам.

Статья вызвала недовольство балтийских стран из-за утверждения, что они были согласны на оккупацию советскими войсками в 1940 году. Польша осудила утверждение, что она тоже несет ответственность за двойную оккупацию силами нацистской Германии и СССР - в соответствии с секретным протоколом пакта Молотова-Риббентропа, который Путин считает оборонительным.

Историк Мартин Ауст в комментарии для Радио Свобода сочувственно отнёсся к некоторым утверждениям Путина вроде осуждения британско-французской попытки умиротворить Гитлера в 1938 году (Мюнхенское соглашение) и подчеркивания страданий советского народа после германского вторжения 1941 года, но остальные части статьи назвал искажениями истории:

"Ни один историк в Германии не подпишется под обвинениями в адрес Польши в развязывании Второй мировой войны. Это очень странно. Могу предположить, что мои коллеги используют текст Путина как источник для изучения использования истории в политике и культуры антагонистичной памяти".

Представитель российского посольства в Берлине Илья Рожков заявил Радио Свобода, что письмо германским ученым носило "исключительно информационный характер, призванный помочь читателям получить объективный взгляд на материал".

Посольство ответило и на твит профессора Обертрайс, заявив, что статья Путина вызвала дебаты в германском обществе, и что посольство просто поделилось ею с германскими экспертами, чтобы люди сделали собственные выводы о статье, "не полагаясь на иностранные оценки".