Лукашенко обвинил москвичей в росте цен на жильё в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на активе Минской области в Солигорске, объяснил высокие цены на жилье в Минске тем, что его активно скупают россияне. По его словам, москвичи "ринулись в Белоруссию", так как поняли, что это спокойная, тихая страна, в которой "можно жить не только им, но и их детям", передаёт БелТА.
Лукашенко отметил, что очень много жилья строится для "очередников", чтобы "своим дать квартиры". "А уже все остальное - элитное жилье… Пожалуйста, пусть приезжают москвичи", - сказал он.
Белорусский лидер также заявил, что хотел бы, чтобы каждый белорус имел клочок земли. Для этого он предложил отдать людям земли в бесперспективных деревнях. Лукашенко "призвал всех воспользоваться малейшей возможностью купить участок земли, даже если на данный момент нет средств для строительства там дома".
- На 9 августа в Белоруссии назначены выборы президента. Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.
- Основной конкурент действующего президента от оппозиции, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, арестован . Лукашенко заявил о "предотвращении Майдана в Белоруссии". Это вызвало в стране массовые протесты, за время которых задержаны более 500 сторонников оппозиции, а также десятки журналистов, освещавших акции.
- Вчера Лукашенко заявил о вмешательстве во внутренние дела и выборы в Белоруссии со стороны России и Польши. Каких-либо деталей вмешательства он не привёл, отметив только, что за оппозиционными кандидатами "стоят кукловоды". В Кремле отвергают подобные заявления президента Белоруссии.
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