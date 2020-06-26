Лукашенко обвинил москвичей в росте цен на жильё в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на активе Минской области в Солигорске, объяснил высокие цены на жилье в Минске тем, что его активно скупают россияне. По его словам, москвичи "ринулись в Белоруссию", так как поняли, что это спокойная, тихая страна, в которой "можно жить не только им, но и их детям", передаёт БелТА.

Лукашенко отметил, что очень много жилья строится для "очередников", чтобы "своим дать квартиры". "А уже все остальное - элитное жилье… Пожалуйста, пусть приезжают москвичи", - сказал он.

Белорусский лидер также заявил, что хотел бы, чтобы каждый белорус имел клочок земли. Для этого он предложил отдать людям земли в бесперспективных деревнях. Лукашенко "призвал всех воспользоваться малейшей возможностью купить участок земли, даже если на данный момент нет средств для строительства там дома".