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В Турции ещё 121 человек получил пожизненный приговор

Жандармы сопровождают участника попытки госпереворота в суд города Мугла, 4 октября 2017 (архив)

Суд в Анкаре приговорил к пожизненному заключению 121 человека по делу о причастности к провалившемуся военному перевороту 2016 года, сообщило государственное агентство Анадолу. 86 человек проведут пожизненное заключёние в камерах "строгого режима" - приговор уточняет, что они пытались нарушить конституцию. 35 человек получили такие же приговоры, но без "строгого режима" содержания. Всё осуждённые были обвинены в попытке совершения переворота за нападение на штаб жандармерии в Анкаре.

Из числа осуждённых один бывший полковник получил девять сроков пожизненного заключёния при строгом режиме - за "намеренное убийство". Полковнику вменяловь в вину отдание приказа о казни командира антитеррористического подразделения полиции и его телохранителя. Полковник выжил с тяжёлыми ранениями, его телохранитель скончался.

Общее число приговорённых к пожизненному лишению свободы за участие в попытке военного переворота составляет 1934 человека.

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