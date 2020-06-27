НЙ Таймс: ГРУ предлагало талибам деньги за убийство солдат коалиции

Американская разведка пришла к выводу о том, что российская военная разведка предложила вознаграждение боевикам, связанным с талибами за убийство военнослужащих международной коалиции, находящихся в Афганистане. Об этом со ссылкой на источники в американских разведслужбах сообщила в пятницу газета "Нью-Йорк Таймс".

Предполагается, что радикальные исламисты и связанные с ними вооруженные преступники получали вознаграждения за свои акции. В прошлом году в Афганистане было убито 20 американских военнослужащих. Неясно кто из них мог быть объектом заказных убийств. Согласно данным газеты, о секретных выплатах известно уже несколько месяцев. Частично информация была получена в результате допросов талибов. Кто конкретно стоит за выплатами неизвестно, но американские аналитики считают, что скорее всего эту операцию проводит секретное подразделение ГРУ официально именуемое воинская часть 29155. "Нью-Йорк Таймс" пишет, что западные разведки считают, что этим подразделением ведется кампания по дестабилизации Запада путем диверсий, различного рода подрывной деятельности и убийств. Именно это подразделение подозревается в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери в марте 2018 года.

Информация о вознаграждении за убийство американских военнослужащих была представлена президенту Трампу и обсуждалась на заседании Совета по национальной безопасности. Список ответных мер, по данным газеты, включает официальные протесты, санкции и другие шаги. Окончательного решения пока не принято.

Организация убийств солдат коалиции будет представлять собой значительную эскалацию поддержки Россией талибов, пишет "Нью-Йорк Таймс" и первым известным случаем атак на войска западной коалиции, организованных российской военной разведкой.

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина в Кремле ничего не знают о подобных обвинения. "Если их выдвинут, мы ответим на них", - заявил Песков в ответ на запрос газеты. Официальные американские представители отказались комментировать эту информацию.