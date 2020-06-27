Коронавирус в России: почти 200 смертей за сутки

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции, по официальным данным, умерли 188 человек - это один из самых высоких показателей за все время эпидемии и самый высокий за последний месяц. Только 20 смертей приходится на Москву. Более 50 человек за сутки умерли в Петербурге.

Общее число умерших почти достигло 9 тысяч. В России в статистику смертей от коронавируса включаются только те случаи, при которых инфекция была признана главной причиной смерти.

Всего за последние сутки выявлено 6 852 новых случаев инфицирования вирусом - чуть больше, чем накануне. Выздоровевшими признаны более 9 тысяч человек. Число активных случаев инфекции сократилось до 225 тысяч.

Власти Петербурга готовятся ослабить карантинные меры. С 28 июня откроются детские и спортивные площадки, парки, сады и скверы. С 29 июня возобновят работу зоопарки, летние кафе, снова будет доступна торжественная регистрация брака. Также открывается основная навигация на Неве. Вечером в субботу в городе пройдёт традиционный праздник выпускников "Алые паруса", однако в "телевизионном формате" - без массовых уличных акций.

Несмотря на эпидемию, в России в эти дни проводится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Власти уверяют, что соблюдают все нормы предосторожности на участках.