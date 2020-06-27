В Кузбассе после задержания блогеры сутки не выходят на связь

В Кемерове после задержания пропали трое видеоблогеров - Максим Лаврентьев, Сергей Каменских и Анатолий Садовин. Они делали ютуб-проект "Не будь инертным". Как заявил "МБХ медиа" активист местного движения "Общественный комитет народного контроля 42" Илья Березюк, молодые люди уже сутки не выходят на связь. Их место нахождение также не известно.



По словам Березюка все трое активистов были одновременно задержаны накануне в Кузбассе. Причина произошедшего неизвестна. Он предполагает, что в ближайшее время у них должна истечь минимально возможная, без суда, мера пресечения – задержание на 48 часов.

"Официально мы звонили в прокуратуру и в Следственный комитет, нам информацию не дают." - заявил Березюк. По его словам, у блогеров всегда включены были телефоны и они всегда отвечают по экстренным каналам в мессенджере телеграм.

Для своего ютуб-канала блогеры снимают ролики о работе государственных органов. 5 июня они по словам Березюка "пытались навести порядок" на парковке, рядом со зданием местного ФСБ. Во время съемки на молодых людей напал неизвестный и отнял камеру. После чего, активисты обратились в полицию с заявлением о повреждении и похищении имущества. Технику им в итоге вернули, но с чистой флешкой. 22 июня блогеры ходили в управление ФСБ узнать о ходе проверки по их заявлению и сняли очередной ролик.