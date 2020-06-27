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В больнице в Псковской области исчезли 100 тысяч масок

В Великолукской больнице в Псковской области проводят служебную проверку из-за пропажи 100 тысяч медицинских масок. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников на совещании с врачами.

По информации главы региона, 100 тысяч масок были направлены в учреждение, но до врачей не дошли. Медперсоналу пришлось шить себе защиту самостоятельно. Ведерников заявил, что в врачи носят маски сделанные, как "в кружке "Умелые ручки", кто во что горазд". Главный врач больницы Елена Никанорова, по словам губернатора, утверждает, что передала маски в поликлинику. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию 7 июля, но глава региона сказал, что "уйти самостоятельно у нее не получится".

На 27 июня в Псковской областью обнаружено 2609 случаев заболевания коронавирусом, 21 человек умер. За последние сутки заразились 45 человек, двое скончались.

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