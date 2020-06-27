Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТИ

Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг в поддержку представителей ЛГБТИ-сообщества, их прав и свобод. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале дипломатической миссии.

Послы Великобритании, США, Новой Зеландии, Канады и Австралии также выпустили совместное заявление, в котором призвали Россию исполнять свои обязательства по защите прав всех граждан, в том числе геев, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов.

Послы напомнили, что в июне этого года отмечается "Месяц гордости". "Аплодируем ЛГБТИ-активистам и их сторонникам, которые работают для того, чтобы каждый человек вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности был в полной мере защищён законом. Права человека являются универсальными в том смысле, что все люди наделены ими в равной степени и в полной мере", – говорится в заявлении глав дипломатических миссий.

Ранее на этой неделе посольство США в Москве разместило на фасаде своего здания радужный флаг. В сообщении дипмиссии говорится, что так чествуется флаг гордости ЛГБТИ во время празднования Дня радужного флага.

Посольство напомнило, что впервые радужный флаг 25 июня 1978 года во время гей-парада в Сан-Франциско поднял американский художник и активист Гилберт Бейкер.