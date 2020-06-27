В Находке сотни жителей вышли на протест против постройки химзавода

В Находке сотни жителей вышли на забастовку против строительства химического завода. В акции приняли участие не менее 300 человек, сообщает Сибирь.Реалии.

Протестующие мешали движению автотранспорта, перекрыв одну из центрального дорог города. Они непрерывным строем переходили через пешеходный переход с разных сторон улицы. Через час после начала акции и практически полной остановки движения сотрудники полиции задержали семь человек, в том числе организаторов забастовки. Их обвинили в незаконной организации митинга и нарушении режима самоизоляции. При этом ранее активисты подавали заявку на проведение акции, но власти её не одобрили.

В полиции комментарий по поводу задержаний участников митинга получить не удалось. Накануне представители будущего завода провели круглый стол в режиме онлайн с экологами и администрацией города, где ответили на вопросы.



Завод по производству минеральных удобрений с 2012 планируют строить в Приморье. Сейчас в качестве площадки утверждена Территория опережающего развития "Нефтехимический". Местные жители и экологи против - завод будет выпускать аммиак, метанол и карбомид, сбывать их за рубежом, а производство вести рядом с людьми. Активисты считают, что производство может быть опасно для жизни.