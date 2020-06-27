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В Ирландии новый премьер Михол Мартин возглавит коалицию трёх партий

Панорама Дублина

В Ирландии лидер партии Фианна Файл Михол Мартин избран новым премьер-министром Ирландии на специальной сессии парламента в Дублине. Он возглавит трёхпартийную коалицию, образованную в результате февральских выборов. Коалиционное соглашение подписали три партии - правоцентристская Фианна Файл, либерально-консервативная Финэ Гэл во главе с Лео Варадкаром (второе место на выборах) и партия Зелёных во главе Имоном Райаном (третье место).

Лидеры двух ведущих партий будут возглавлять правительство поочерёдно, по два с половиной года каждый. Имон Райан, как сообщается, может рассчитывать на высокий пост в правительстве.

В своей вступительной речи Майкл Мартин назвал избрание "высочайшей честью" и пообещал работать вместе с партнёрами по коалиции ради раскрытия потенциала нации.

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