В Иерусалиме умерла переводчица Майя Улановская

В Иерусалиме скончалась переводчица и участница правозащитного движения Майя Улановская. Ей было 87 лет.

Майя Александровна родилась в 1932 году в Нью-Йорке в семье советских разведчиков-нелегалов. В конце 1940-х в Москве её родители были арестованы по политическим обвинениям. После окончания школы Майя Улановскаяучилась в Московскиом Институте пищевой промышленности, где вступила в подпольный молодёжный антисталинский "Союз борьбы за дело революции". В 1951 году была арестована и приговорена к 25 годам заключения.

Срок отбывала в Озерлаге. В 1956-м была освобождена по амнистии. В том же году вышла замуж за поэта и литературоведа Анатолия Якобсона. В 1960-1970-е годы работала в библиотеке ИНИОНа в Москве, перепечатывала самиздат, передавала информацию за границу. В 1973 году Улановская эмигрировала с мужем и сыном в Израиль. Работала в Национальной библиотеке в Иерусалиме. Перевела на русский язык несколько книг с иврита, идиша и английского - в том числе, Артура Кёстлера, о котором она написала исследование "Свобода и догма". Мать и дочь Улановские – Надежда и Майя – соавторы воспоминаний "История одной семьи", выдержавших несколько изданий.

Майя Улановская участвовала в программах Радио Свобода. 31 октября 1976 года в одной из передач она пела а капелла лагерные песни.