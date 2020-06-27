"Симпсоны": героя должен озвучивать артист того же цвета кожи

В США создатели мультипликационного сериала "Симпсоны" заявили об отказе от озвучивания белыми актёрами персонажей с другим цветом кожи. Таким образом, в следующих сериях зрители уже не услышат голос белого актёра Хэнка Азария, озвучивавшего персонажа по имени Апу - иммигранта из Индии.

В последние месяцы шоу-бизнес во многих странах всё чаще становился объектом критики. Борцы с дискриминацией требовали равенства. После гибели в Миннеаполисе в конце мая от рук белых полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, критика усилилась. Поднялась волна массовых акций протеста под лозунгом "Чёрные жизни имеют значение".



Как отмечает Би-би-си, актёр Хэнк Азария, озвучивавший в сериале нескольких персонажей, в январе нынешнего года говорил о намерении отказаться от роли Апу. С 2017 года Азария чувствовал растущее давление на него в связи с вышедшим тогда документальным фильмом "Проблема с Апу". Фильм был создан стендап-комиком Гари Кондаболу. Автор разговариал с выходцами из Южной Азии, живущими в США и пытался понять: как влияет на них персонаж по имени Апу, с которым часть зрителей росла много лет, воспринимая его чуть ли не как единственного их "представителя" на американских телеканалах.



Хэнк Азария рассказал журналистам, что решение завершить работу над озвучиванием Апу в "Симпсонах" принято сообща с создателями мультсериала - в связи с критикой его актёрской манеры изображать Апу с ярко выраженным индийским акцентом.



Некоторые другие белые актёры, среди которых Майк Генри и Кристен Белл, сделали схожие заявления об отказе озвучивать персонажей с другим цветом кожи. Генри в течение 20 лет озвучивал Кливленда Брауна, одного из героев мультипликационного сериала "Гриффины". Он тоже пришёл к выводу, что персонажей с другим цветом кожи должны изображать и люди с другим цветом кожи.



"Недостаток знаний и осведомлённости" при работе над образом девочки-мулатки Молли (сериал "Центральный парк") признала актриса Кристен Белл. "Выбор белой актрисы на роль персонажа смешанной расы искажает те особенности характера и черты, которые свойственны представителям межрасовых браков и чернокожей части населения Америки", считает актриса.