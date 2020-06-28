Белый дом: Трампа не информировали о поддержке талибов Россией

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс не были проинформированы о том, что террористическое движение "Талибан" якобы получало средства от российской военной разведки за нападения на американский военных в Афганистане. Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Ранее о том, что талибы якобы получали от Москвы вознаграждение за убийство солдат США в Афганистане, сообщила газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы США.

"Это говорит не о достоинстве предполагаемой разведки, а о неточности статьи в The New York Times", говорится в заявлении администрации Трампа.

Представители Совета нацбезопасности, Пентагона и ЦРУ от комментариев отказались. Представители республиканцев и демократов в Конгрессе США потребовали провести проверку данных The New York Times.

Российский МИД назвал информацию газеты фейком. Посольство России в США сообщило, что расследование журналистов привело к угрозам в адрес дипломатов.

"Талибан" причастность России к убийствам американских военнослужащих в Афганистане отверг.