Белый дом: Трампа не информировали о поддержке талибов Россией

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс не были проинформированы о том, что террористическое движение "Талибан" якобы получало средства от российской военной разведки за нападения на американский военных в Афганистане. Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Ранее о том, что талибы якобы получали от Москвы вознаграждение за убийство солдат США в Афганистане, сообщила газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы США.
"Это говорит не о достоинстве предполагаемой разведки, а о неточности статьи в The New York Times", говорится в заявлении администрации Трампа.
Представители Совета нацбезопасности, Пентагона и ЦРУ от комментариев отказались. Представители республиканцев и демократов в Конгрессе США потребовали провести проверку данных The New York Times.
Российский МИД назвал информацию газеты фейком. Посольство России в США сообщило, что расследование журналистов привело к угрозам в адрес дипломатов.
"Талибан" причастность России к убийствам американских военнослужащих в Афганистане отверг.
- 29 февраля США и "Талибан" подписали соглашение о перемирии. Документ предусматривает вывод военнослужащих США в течение 14 месяцев. В ответ талибы обязались не укрывать на подконтрольных территориях террористов и провести переговоры с правительством Афганистана.
- В начале марта Вашингтон начал вывод своих военных. Если талибы не нарушат договорённостей, то американские солдаты покинут Афганистан в течение 14 месяцев со дня подписания соглашения.
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