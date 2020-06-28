В Кемерове арестовали блогеров, снявших сюжет о работе ФСБ 

В Кемерове арестовали участников видеопроекта "Не будь инертным" - Максима Лаврентьева и Сергея Каменского. Им предъявлено обвинение по статье уголовного кодекса "Хулиганство", которая предполагает до семи лет лишения свободы.

Близкие арестованных сообщили изданию "МБХ Медиа", что не видели материалов дела, но предполагают, что оно может быть связано с инцидентом возле здания кемеровского управления ФСБ, участниками которого стали Лаврентьев и Каменский.

Для своего проекта "Не будь инертным" блогеры снимали видео о работе государственных органов, 5 июня они решили сделать сюжет о местном управлении ФСБ, однако во время съёмок на них напали и отобрали камеру. Пострадавшие написали заявление о похищении и порче имущества, после чего пришли в ФСБ узнать о ходе проверки и сняли очередной ролик. Спустя несколько дней их задержали.