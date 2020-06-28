В мире в условиях пандемии отмечают Christopher Street Day

Представители ЛГБТ-сообщества в мире отмечают сегодня, 28 июня, 51-ю годовщину Christopher Street Day. В этом году празднования проходят на фоне пандемии коронавируса. Из-за угрозы распространения COVID-19 по всему миру отменены 500 гей-парадов.
Объединение европейских ЛГБТ-организаций проводит 24-часовое благотворительное онлайн-мероприятие. В программе примут участие музыканты, активисты и политики.
В ряде городов власти всё же разрешили провести уличные акции. В частности, 27 июня на шествие в Берлине собрались более трёх с половиной тысяч человек. В Вене состоялся автозабег с радужными флагами.
В Лондоне ЛГБТ-активисты вышли на улицы, чтобы отметить 50-летие со дня первого британского гей-парада.
- 28 июня 1968 года полиция Нью-Йорка устроила облаву на бар "Стоунволл" на улице Кристофер-стрит. В этом заведении собирались представители сексуальных меньшинств. Посетители бара отказались предъявлять удостоверения личности. Позднее конфликт перерос в многодневные массовые беспорядки. Считается, что с протеста в "Стоунволл" началось современное движение за права ЛГБТ.
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