В мире в условиях пандемии отмечают Christopher Street Day

Представители ЛГБТ-сообщества в мире отмечают сегодня, 28 июня, 51-ю годовщину Christopher Street Day. В этом году празднования проходят на фоне пандемии коронавируса. Из-за угрозы распространения COVID-19 по всему миру отменены 500 гей-парадов.

Объединение европейских ЛГБТ-организаций проводит 24-часовое благотворительное онлайн-мероприятие. В программе примут участие музыканты, активисты и политики.

В ряде городов власти всё же разрешили провести уличные акции. В частности, 27 июня на шествие в Берлине собрались более трёх с половиной тысяч человек. В Вене состоялся автозабег с радужными флагами.

В Лондоне ЛГБТ-активисты вышли на улицы, чтобы отметить 50-летие со дня первого британского гей-парада.