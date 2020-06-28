В Гонконге задержаны 50 участников протестной акции

В Гонконге в воскресенье полиция задержала 50 участников запрещённой протестной манифестации. Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции, протестный марш был прерван из-за начавшихся беспорядков. Стражи порядка применили слезоточивый газ.

28 июня Постоянный комитет китайского парламента начал обсуждение законопроекта, поддержанного ранее в тот же день депутатами. Речь идёт о попытках Пекина добиться принятия властями Гонконга законов против "подрывной деятельности" в отношении правительства КНР. Обсуждаемый ныне закон, в частности, запрещает в Гонконге "сепаратизм" и "бунт".

1 июля жители Гонконга планируют отметить 23-ю годовщину со дня, когда Великобритания передала Китаю управление Гонконгом. Полиция отклонила заявку на проведение в этот день марша под предлогом действующих ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса. В соответствии с соглашением между Лондоном и Пекином о передаче Гонконга под управление Китайской Народной Республики, жителям Гонконга до 2047 года гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений.