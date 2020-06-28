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В Польше во второй тур выборов президента вышли Дуда и Тшасковский

Анджей Дуда будет отстаивать свой пост во втором туре

Результаты экзитпола по итогам первого тура президентских выборов в Польше показывают, что действующий президент Анджей Дуда заручился поддержкой 42 процентов избирателей.

Во втором туре, назначенном на 12 июля, он будет соревноваться с кандидатом оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафалем Тшасковским, у которого после первого тура 30 с половиной процентов. Третью позицию по итогам воскресных выборов занял журналист, писатель и телеведущий Шимон Головня, за которого проголосовало 13 процентов избирателей.

Остальные восемь кандидатов получили значительно меньше голосов. Экзитпол проводился компанией Ipsos.

Явка избирателей в первом туре 28 июня составила 63 процента - это один из наиболее высоких результатов в истории польских выборов за последние десятилетия.

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