Во Франции состоялся второй тур местных выборов

В воскресенье во Франции прошёл второй тур муниципальных выборов, на которых определится состав муниципальных советников почти в 5 тысячах коммун, в том числе почти в 50 крупных городах. СМИ сообщают о "худшем результате" за всю историю Пятой республики (с 1958 года по настоящее время) - 47 процентов от 16-ти миллионов граждан, участие которых было возможным 28 июня.



По предварительным результатам, премьер-министр Эдуар Филипп, представлявший партию "Республиканцев", собрал в Гавре (Нормандия) голоса 58 процентов избирателей. Это позволит ему претендовать на пост мэра Гавра, и укрепит его позиции в Париже.

В Перпиньяне, центре департамента Восточные Пиринеи, вблизи Средиземного моря и границы с Испанией, победил представитель "Национального объединения" Луи Альо, у него 53 процента. Таким образом, партия Марин Ле Пен не осталась без победы на выборах. Однако победа Луи Альо оказалась на этих выборах единственной для французских радикальных националистов.

Председатель партии "Демократическое движение" Франсуа Байру завоевал первое место в коммуне и городе По, административном центре департамента Антлантические Пиренеи региона Новая Аквитания - у него 55 с половиной процентов голосов.

В большинстве французских коммун победители выборов были определены по итогам первого тура, 15 марта. Второй тур потребовалось провести в большинстве крупных городов Франции: Париже, Лионе, Марселе, Лилле, Тулузе, Бордо, Нанте, Монпелье, Страсбурге.

Предвыборная кампания перед вторым туром проходила в условиях санитарных ограничений, без массовых встреч с избирателями. В день голосования избирательные участки были снабжены антисептиками, а гражданам рекомендовалось приходить в защитных масках и с собственной авторучкой.