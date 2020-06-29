В России за сутки выявили 6719 инфицированных коронавирусом

В России за последние сутки выявили 6719 инфицированных коронавирусом. Это на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, и самый низкий показатель с апреля. В последние дни число новых случаев заражения достаточно стабильно - менее 7 тысяч. Всего за всё время эпидемии в России выявили более 640 тысяч заражённых.

Умерли за сутки от коронавирусной инфекции 93 человека, общее число смертей за всё время, по данным Оперативного штаба, более 9 тысяч (речь идёт о случаях, когда коронавирусная инфекция была признана основной причиной смерти).

Число активных случаев инфекции несколько выросло (в выходные традиционно выписывается меньше пациентов) - сейчас их 228 560.

В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня снято большинство карантинных мер. В Москве большинство ограничений сняли ранее.

Россия остаётся на третьем месте в мире по числу выявленных инфицированных. Всего в мире число случаев инфекции превысило 10 миллионов, а умерших - 500 тысяч.