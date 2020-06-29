"Проект":"Росатом" третий месяц держит сотрудников АЭС на карантине

Руководство "Росатома" почти три месяца держит "критически важных" сотрудников нескольких атомных электростанций (АЭС) на строгой изоляции, в отрыве от дома и семей, несмотря на отмену карантина в регионах. Об этом сообщает "Проект" со ссылкой на источники.

По данным издания, более тысячи сотрудников АЭС, которые управляют работой реакторов, в начале апреля перевели на проживание в санатории, пообещав им, что карантин продлится две-три недели. Многие не взяли с собой никаких вещей и документов, кроме пропуска на АЭС.

Как рассказал "Проекту" сотрудник Курской АЭС, их поселили в комнаты по два человека, интернет не работал, связь с домом была лишь по телефону, а из развлечений — только телевизор. Но главное — им не разрешали отходить от корпуса санатория дальше, чем на 100 метров. Единственный выезд за пределы — на работу, причем строго на специально организованном автобусе.

В начале мая, когда власти многих регионов начали постепенно снимать ограничения, они ждали, что им разрешат поехать домой. Но их не отпустили, до особого распоряжения.

Сотрудники Ленинградской, Смоленской и Курской атомных электростанций до сих пор живут в профилакториях под угрозой увольнения, снижения зарплаты или проблем при переаттестации, пишет издание.

Как рассказали собеседники "Проекта", голосование по поправкам к Конституции организовали прямо на территории санаториев. Сотрудникам выдали свидетельства о голосовании, таким образом, руководство может контролировать явку. Так как некоторые не взяли с собой паспорта, родственникам разрешили привезти их, чтобы все могли проголосовать.

В "Росатоме" такие меры объясняют сложной эпидемиологической ситуацией и заботой о здоровье людей. По данным директора департамента коммуникаций "Росатома" Андрея Черемисинова, COVID-19 в компании заболели около 860 человек. Сотрудников блочного щита управления, которые следят за работой реакторов, среди них нет, утверждает он.

Юристы заявляют, что принуждение к самоизоляции нарушает статью 8 Европейской конвенции по правам человека об уважение частной и семейной жизни.