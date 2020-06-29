В Петербурге задержали активистку из-за листовок против поправок

В Санкт-Петербурге полиция задержала активистку Марину Зинченко, которая расклеивала листовки против голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Её доставили в отделение полиции №52. Адвокат Зинченко Даниил Семенов не может связаться со своей подзащитной.

В республике Коми накануне задержали двух активисток Нину Попугаеву и Ирину Леонтьеву из-за видео в социальных сетях, в котором человек в маске президента России Владимира Путина закрашивает белой краской Конституцию. В отношении задержанных составили протоколы о неуважении к власти.

В Новосибирске активисты регионального отделения партии Яблоко провели в центре города серию одиночных пикетов против принятия поправок в Конституцию России. Полиции на акции не было.

В России с 25 июня началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию. Основной день намечен на 1 июля. Среди самых обсуждаемых изменений - "обнуление" президентских сроков Владимира Путина, что позволит ему избираться до 2036 года.