Иран попросил Интерпол объявить в розыск Трампа из-за Сулеймани

Тегеран выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани в начале 2020 года. Прокуратура Ирана обратилась в Интерпол с требованием объявить Трампа в международный розыск.

Помимо Трампа в списке, направленном в Интерпол, ещё 35 человек. Как считают иранские власти, все они причастны к гибели Сулеймани. Тегеран обвиняет их в убийстве и терроризме.

Маловероятно, что Интерпол удовлетворит просьбу Тегерана, пишут американские СМИ. Принципы работы агентства запрещают ему предпринимать какие-либо действия политического характера.

Белый дом сообщение Тегерана пока не прокомментировал.

Командующий спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в Багдаде в результате авиаудара США. Тегеран ответил ракетным ударом по двум иракским военным базам с американскими военными. Десятки военнослужащих США получили ранения.