В московском метро активисты провели акцию против поправок 

В московском метро на станции "Белорусская" активисты движения "Левый фронт" устроили акцию против поправок в Конституцию России. Они запустили на воздушных шарах банер с лозунгом: "Нет обнулению! Вас надули!".

Сообщается, что полиция успела задержать одного человека, который фотографировал летающий под потолком банер. Позже на него составили протокол о нарушении правил проведения митинга и отпустили под обязательство о явке в суд.

В то же время в Петербурге активисты незарегистрированной партии "Другая Россия" вывесили напротив здания Конституционного суда банер с надписью "Царей в 1917 обнулили". Организаторы акции отметили, что считают противоправным решение суда, который ранее признал поправки в Конституцию законными.

"ОВД-Инфо" сообщает, что в Химках полиция задержала трёх активистов, которые расклеивали на улице листовки против поправок. На них составили протоколы о неповиновении требованиям сотрудников полиции - якобы активисты не показали паспорта. Сообщается, что из отдела полиции задержанных сразу повезут в суд.