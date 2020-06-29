В московском метро активисты провели акцию против поправок 

В московском метро на станции "Белорусская" активисты движения "Левый фронт" устроили акцию против поправок в Конституцию России. Они запустили на воздушных шарах банер с лозунгом: "Нет обнулению! Вас надули!".
Сообщается, что полиция успела задержать одного человека, который фотографировал летающий под потолком банер. Позже на него составили протокол о нарушении правил проведения митинга и отпустили под обязательство о явке в суд.
В то же время в Петербурге активисты незарегистрированной партии "Другая Россия" вывесили напротив здания Конституционного суда банер с надписью "Царей в 1917 обнулили". Организаторы акции отметили, что считают противоправным решение суда, который ранее признал поправки в Конституцию законными.
"ОВД-Инфо" сообщает, что в Химках полиция задержала трёх активистов, которые расклеивали на улице листовки против поправок. На них составили протоколы о неповиновении требованиям сотрудников полиции - якобы активисты не показали паспорта. Сообщается, что из отдела полиции задержанных сразу повезут в суд.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
- Досрочное голосование по поправкам началось 25 июня. В электронном виде оно доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Основной день голосования состоится 1 июля. Он объявлен выходным.
- Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей.
- Ряд представителей российской оппозиции призывают бойкотировать голосование, утверждая, что у властей есть все инструменты для того, чтобы его сфальсифицировать. Другие призывают прийти на участки и проголосовать против.
- В числе самых обсуждаемых изменений Основного закона – приоритет российской Конституции над международным правом и "обнуление" президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Также будут перераспределены полномочия между ветвями власти – президент получит ещё больше полномочий, чем сейчас.
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