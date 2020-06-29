Парламент Грузии завершил процесс конституционных изменений

На заседании в понедельник, грузинский парламент завершил процесс конституционных изменений, проголосовав в третьем, завершающем чтении за поправки в основной закон о переходе на преимущественно пропорциональную систему выборов.

За реформу, согласно которой на октябрьских парламентских выборах 120 депутатов будут избраны по партийным спискам и ещё 30 — в мажоритарных округах, проголосовали 117 членов парламента. Трое высказались против.

Оппозиционные партии, в том числе Единое Национальное Движение (ЕНД) экс-президента Михаила Саакашвили, а также "Европейская Грузия" (ЕГ) солидарно бойкотировали решающее заседание в знак протеста против отказа генеральной прокуратуры изменить меру пресечения со-владельцу оппозиционной телекомпании "Главный канал" Георгию Руруа. Он обвиняется в незаконном хранении оружия. Оппозиция называет Руруа политзаключённым.

Реформа конституции считается историчесской поскольку за весь период независимости страны лишь половина членов парламента избиралась по партийным спискам, а вторая половина — в одномандатных округах.

Увеличение числа депутатов, избранных по пропорциональной системе, наряду с понижением проходного барьера до 1 процента должно способствовать формированию в Грузии более плюралистиечской политиечсской системы и многопартийного парламента. Именно поэтому, конституционную реформу активно поддержали западные государства, развивающие партнёрские отношения с Грузией.

Государственный департамент США приветствовал иторическое принятие конституционных поправок, которые закрепляют более пропорциональную избирательную систему. В комментарии, опубликованном на сайте Государственного департамента США говорится, что это стало возможным благодаря важному политическому соглашению, подписанному 8 марта между политическими партиями Грузии. Поправки будут содействовать политической стабильности и политическому плюрализму в Грузии.